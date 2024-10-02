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OPINION

Про рак Європи

Оксана Забужко
2 жовтня, 2024 середа
20:01
Погляд

Котрий день не йде мені з голови той AfDшний плантатор, що приїздив у Білорусь особисто наглянути, як Лукашенкові політв'язні перебирають йому цибульку...*

Зміст

З других (утім, абсолютно певних) рук знаю, як на початку 2000-х на спільних німецько-російських ділових бенкетах підіймалися тости "за мир і спокій на російсько-німецькому кордоні, га-га-га!" (це оповідав присутній там перекладач, котрий, за збігом був з походження поляком, чого бенкетарі знати не могли, нєдоработочка вийшла). Ось що вони збирались, у чотири руки з меркелівсько-штайнмаєрівською Німеччиною, "повторіть" - поділ світу за пактом Молотова — Ріббентропа: виправити, сказати б, "помилку предків".

Як багато ми вже змінили в цьому наскрізь прогнилому світі — самі цього не усвідомлюючи!.. Дух забиває, коли хоч трохи це розуміти...

І ще важливе: не було у XX ст. в Європі більшої мерзоти перед очима Господа, аніж т.звана НДР (DDR) - Східна Німеччина. То в Західній була — денацифікація, люстрація, приймали відповідні закони, відбувалось переосмислення історичної вини й відповідальности тощо, — а в Східній нічого цього не було й близько, вона вважалась "очищеною" самим фактом свого входження в радянський блок, і саме тут відбулась найогидніша контамінація двох тоталітарних режимів — купа нацистських злочинців, на яких нібито гучно полювали всі оті галасливі сімони-візенталі по Латинських Америках, Австраліях і Канадах, були розпрекрасно знайшли себе в "соціалістичній" НДР, і застосування своїм умінням також: хто пам'ятає в "Музеї покинутих секретів" згадку про есесівця Віллі Вірзінґа, який закатував у Заксенгаузені Олега Ольжича (миска з вирваними людськими очима у нього в кабінеті — то не моя придумка, я це вичитала в мемуарах наших ОУНівців, що на них Вірзінґ переважно й спеціалізувався), - це була просто-таки хрестоматійно типова історія: впізнаний на вулиці колишніми жертвами аж у 1949-му, гестапівець відсидів неповних 5 (п'ять!) років, а далі переїхав у НДР, і слід за ним загубився: не пропадати ж такому кваліфікованому кату, штазі теж потребували надійних кадрів!..

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Трохи про це темне обличчя Східної Німеччини писав американець Джонатан Францен, і його в нас навіть перекладали, але якось "безрезонансно". А от у Німеччині, скільки знаю, не писав ніхто: не дійшло ще до того... Путінська AfD, популярна саме на "незайманих" від 1989 р. східних землях, — один з найбільш наочних результатів тих невивчених уроків.

Так що воно насправді добре — що всі ті метастази загнаного вглиб "раку Європи" починають вилазити назверх. І це тільки початок...

Фото: Facebook Оксани Забужко

Зліва — гауптштурмфюрер СС Віллі Вірзінґ, справа — депутат AfD від Саксонії, власник білоруських рабів Єрґ Дорнау. Правда ж, у них є щось типологічно спільне?

(Як жінка лиха й пам'ятуща, я ще планую дочекатися, коли на лаву підсудних сядуть ось такі самі пики, відповідальні за будівництво цапам у Ростові того Воєнно-навчального центру, звідки вони вирушили "рускоювесною" 2014-го обертати в рабів і нас, але дістали в дюндєль, — із задоволенням подивлюся на той судовий процес, навіть не обламаюсь з'їздити поглянути на живо...).

В добрий час, німецьке правосуддя! Не бійтеся!

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Білорусь
політика
Німеччина
Друга світова війна
нацизм
НКВС
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