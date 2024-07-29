Про сварки довкола відкриття Олімпіади
Вибачте, на вихідних пропустив місцевий с*ач про "не таке відкриття Олімпіади" і "Францію (Європу), що втрачає власну ідентичність"
Через те, що окремі шановні українські поціновувачі європейської культури не розуміють французьких культурних і історичних відсилань.
Сьогодні ознайомився.
Дуже волав від збігу патернів свідків "занепаду Європи" через "зневагу до християнства" у нас, в Росії і серед європейських ультраправих. Причому що наші критики декларують ненависть до Росії одночасно з повним збігом риторики в усіх значущих питаннях, крім українського.
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Ну і нагадую: Олімпіада — це взагалі-то глибоко язичницька традиція, яку за настання доби християнства, власне, заборонили. Тож якщо ви послідовні "захисники християнської ідентичності Європи" (що навряд) - ви взагалі Олімпіаду маєте проклясти. Як відродження ганебних практик часів розвинутої античності.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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