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OPINION

Про типаж Вікторії Спартц

Богдан Логвиненко
23 квітня, 2024 вiвторок
18:09
Погляд Богдан Логвиненко

Колись, їздячи по світу, я неодноразово зустрічав таких, як Вікторія Кульгейко, відома вам як Спартц 

Українці, що зреклися себе, в усьому і завжди шукали підтвердження нікчемності України й усіляко самі докладалися до її приниження у світі.

Я чув у Ханої, що в Києві скрізь нас*ано. У Куала Лумпурі мені розповідали, що в Україні тотальна небезпека на вулицях – бʼють і вбивають як в 90-х. В Йорданії українка з тіндера розказувала, що всі українські чоловіки – сцикуни та брехуни (я тоді замаскувався під поляка).

В Британії я зустрічав пару, яка не була в Україні 20 років, хоча тоді можна було злітати за кілька євро, вони розповідали, що в Україні постійно падають цивільні літаки. У Франції кілька років тому тип тулив іноземцям за корумповане ДАІ, поки я не нагадав, що його давно не існує.

Звісно, таких українців серед наших за кордоном – абсолютна меншість. Але шкоди вони можуть приносити багато.

Це працює дуже просто. Людина переїхала з гірших умов у кращі, але чим далі цей досвід – тим більше він демонізується. Демонізуються і люди, що були в тому досвіді.

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Людина, що відмовляється від однієї ідентичності на користь іншої, від однієї релігії на користь іншої – часто має одну з них жорстоко відкинути. Наприклад, люди, які обернулися у Свідків Єгови, можуть виявляти неабияку жорстокість до тих конфесій, з яких вони вийшли.

Уявіть, що ви колись викреслили з життя ту страшну, занедбану Україну, ви вже не Кульгейко, за що вас ображали в школі, а Спартц. Ви змінили паспорт, забули про своє минуле, вас з села взяли в Республіканську партію та Палату представників... Наче все непогано йшло.

Аж тут, виявляється, що ті, хто залишилися у твоїй старій ідентичності, дають тягла найзапеклішому ворогу твоєї нової ідентичності, допоки її представники так бояться прямого конфлікту з цим ворогом.

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Аж тут, виявляється, що ідентичність, від якої ви відмовились, стає популярною.

Ну, як тут не боятись знову стати Кульгейко? Ну, як не боятись вернутись в село Носівка, хоч це і місто, але більш нагадує звичайне село.

Не беріть приклад з Кульгейко – йдіть до психотерапевта зі своїми дитячими травмами, аби потім вам не соромно було перед батьками й своїм народом.

Джерело

Про автора. Богдан Логвиненко, письменник, телеведучий, літературний критик, громадський діяч

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