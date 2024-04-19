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OPINION

Останні пів року для України були часом самотності

Олег Манчура
19 квітня, 2024 п'ятниця
16:03
Погляд Олег Манчура

Після американців зарухалися й поляки. Туск нарешті згадав, що кордон має статус критичної інфраструктури. І взявся погрожувати рольнікам

Наразі дуже делікатно.

Ще сподівається, що обійдеться без застосування сили.

Але вже без евфемізмів про необхідність врахувати інтереси фермерів.

"Ми повинні прийняти рішення, які захистять польський кордон та прикордонні переходи. Ми не можемо жодним чином завдавати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни".

Молодці, що ж тут скажеш.

Спочатку обвалили свій експорт до України, вбили прихильність українців, потім самі ж на нас образилися, понесли по Польщі московські інформаційні віруси та ненависть до воюючої країни, але врешті зроблять те, що й мали зробити з самого початку — розблокують кордон.

Але загалом польський пазл лягає в набагато ширшу картину.

З'явилося відчуття, що той фарт, який пер Путіну останні пів року після провалу нашого контрнаступу, нарешті закінчується.

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І справа не лише в довгоочікуваних рішеннях — як от розблокування кордону з Польщею чи голосування за допомогу в США.

Петер Павел — просто красава, бо знайшов той мільйон снарядів якраз на піку путінського фарту та в нижній точці української та західної депресії.

Його ініціатива вже брунькується — естонці знайшли ще мільйон боєприпасів совєцкого калібру.

Атака Ірану на Ізраїль та розвалена в хлам Трипільська ТЕС дали неочікуваний вихлоп: німці та нідерландці вже риють землю в пошуках додаткових петріотів. Обіцяють ще сім (6+1).

Якщо це плюс до тих п'яти, які були анонсовані компанією Rayteon ще у 2023-му (і мають приїхати до кінця 2024-го) та з урахуванням уже наявних, то Україна впритул наблизиться до того мінімуму, який закриє всю державу (зі слів Зеленського це від 20 до 25 батарей).

На початок літа прилетять F16.

Але головне - це "макронізація" війни. Його подача про введення армії в Україну стала новою кінетичною енергією, яка вже виводить на потенційну. Наразі ще не на землі, а в небі.

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Справді, після атаки Ірану на Ізраїль Білий дім та Форрін офіс полохливо заявили, що Україну таким способом не захищатимуть.

Але як завжди включилися наші найближчі союзники й почали тиск.

Міністр європейських справ Чехії та прем'єрка Латвії першими офіційно заявили, що Україна потребує закриття неба за ізраїльською моделлю.

Ще одна червона лінія починає зсуватися.

Так само як це було з "хаймерсами", "петріотами", "леопардами" та F16.

І вона обов'язково зникне.

Жаль, що лише за кожне відсування платимо смертями й руїнами.

На запитання, чому розбомбили Трипілля, президент чесно відповів: закінчилися ракети.

Було сім, збили чотири, решту три не мали чим.

Останні пів року для України були тим, що для Британії 1940-1941 рр., - часом самотності.

Західний світ дуже інертний, бо зв'язаний путами електоральної демократії, перебільшених страхів та ілюзій. І цинізму, авжеж.

Але якщо все ж заводить двигун, то виявляється, що "Порше" може переробити свій бюргерський WV в САУ "Фердинанд" чи важкий танк "Тигр".

Лишається сподіватися, що всі ці мотори вже прогріваються десь в Ряшеві.

І лише чекають підпису Байдена, щоб рвонути через кордон. На якому більше не буде рольніков.

Теги:
Новини
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Росія
Польща
Європа
Дональд Туск
Війна з Росією
Емманюель Макрон
США
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