Голман Дженкінс: "Байден був проукраїнським хіба в порівнянні з ренегатами Республіканської партії. ...Плани Трампа і Байдена щодо України мало чим відрізняються. Метою Байдена від початку, можливо, був заморожений варіант розвитку подій в корейському стилі. Трамп хоче результатів, які його прославлять.

У цій ситуації Трамп, якщо сказати трохи спрощено, це високий потенційний ризик і висока потенційна винагорода, а Байден — низький ризик і низька нагорода. Насправді важко побачити щось хороше в обох випадках.

З Трампом є невеликий шанс на якусь нестандартну угоду, але ваші основні очікування мають бути дуже схожими, хоч би хто був обраний: напівсирий дрейф доти, доки росіяни не вчинять компетентної загрози захоплення Києва, а потім панічна, непередбачувана реакція. ...Я порадив би європейським друзям України бути готовими до тривалого періоду, протягом якого США не зможуть забезпечити лідерство на тлі висхідних небезпек у світі".

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Дженкінс не сказав нічого нового: республіканці та демократи, Трамп і Байден однаковою мірою проукраїнські й однаковою мірою антиукраїнські. Різниця хіба в методах, які вони обирають для втілення власного бачення ситуації.

Але і методи не так щоб були для нас кращі чи гірші в кожному випадку.

Головний висновок: вже більшість аналітиків згодна, що війна затягнеться. І так само вони згодні, що Америка усунулась від провідної ролі у визначенні геополітичного ландшафту на європейському континенті. Як мінімум, на певний час усунулась.

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Отже, все вирішуватиметься в Європі й вирішуватиме Європа. Глобальне лідерство Байден за навіть не згоди, а попихання Трампа поклав на уявний стіл: ідіть і беріть, хто хоче і подужає. І до цього стола впевнено, але без поспіху підходять Макрон і Шольц: ідея європейського лідерства подобається обом (як обох давно дратувала ідея американського лідерства щодо Європи як мінімум).

І так, в прикладному плані це означає, що наше майбутнє і наше виживання тепер офіційно залежить від двох речей: від послідовної та масштабної підтримки від Європи — і від налагодження врешті роботи нашого власного ВПК (так, це і про жорстке покарання корупції хоча б в оборонному секторі, на решту можна поки майже не зважати).

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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