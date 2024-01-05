Нагадаю, мова йде про кораблі Ramsey та Blyth. Угода про передачу була підписана в Одесі прямо на борту іншого корабля ВМС Великої Британії - HMS Defender.

Як йшлося в документі, кораблі надійдуть до нашого національного флоту після "повної їх ревізії, ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України". Тобто не "вже і негайно".

Для довідки:

Тральник HMS Ramsey перебував у складі Королівського флоту з вересня 2000 року, пройшовши морями-океанами за цей час 175 тисяч миль. HMS Blyth на озброєнні з лютого 2001-го, пройшов 185 морських миль. Кораблі відносно нові, і відносяться до протимінних тральників класу Sandown. Водотоннажність кожного – 450 тонн, довжина – 52,6 метра, ширина – 10, 5 метрів. Екіпаж – 34 особи на кожному кораблі.

Фото: Відкриті джерела

Але повернемося до "Всьо пропало!". Як стверджують деякі наші лідери громадської думки у соцмережах (а цю ж думку активно поширює і більшість російських телевізійних каналів та інших пропагандистських медіа РФ), уряд Туреччини (саме ця країна НАТО фізично контролює протоки Босфор та Дарданелли, що з’єднують Середземне та Чорне моря), начебто відмовився пропускати британські мінні тральники.

Аргументом при цьому "володарі дум" та пропагандисти вказують конвенцію Монтре (Монтре – містечко на березі Женевського озера у Швейцарії, де, власне, була підписана Конвенція в 1936 році, - авт.). Конвенція Монтре тоді встановила міжнародний регламент проходження та пропуску іноземних воєнних кораблів та цивільних суден через протоки та можливі обмеження чи заборони на проходження у разі виникнення подальших військових загроз чи навіть воєн у Європі та світі. Що, власне, і сталося зараз.

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Буквально в перші дні 2024 року міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер в інтерв’ю для аналітичного журналу Kriter, який видає Фонд політичних, економічних та соціальних досліджень (SETA), заявив: "Туреччина ретельно, відповідально та неупереджено виконує конвенцію про протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі. Ми сповнені рішучості й надалі її виконувати. З іншого боку, — ми запустили "Тристоронню ініціативу" під керівництвом нашої країни, до якої входять також Болгарія та Румунія, проти мінної небезпеки в Чорному морі".

Отже, розвінчаємо остаточно російський ІПСО-наратив про те, що "Туреччина не пропускає британські тральники для України". Насправді уряд України ніколи не звертався до уряду Туреччини із запитом про пропуск через протоки Босфор та Дарданелли HMS Ramsey та HMS Blyth. І це – важливо. Тральники нині перебувають на стадії "ремонту, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки особового складу ВМС ЗС України". Тому всі розмови про "не пропускає" - є щонайменше некоректними, а насправді – ІПСО-наративом країни-агресора та її пропагандистів.

По-друге, і за це слід віддати належне нашим турецьким партнерам, — Туреччина справді не пропускає через протоки бойові кораблі Російської Федерації, які перебувають поза межами Чорного моря. А корабельне угрупування ворога в самому Чорному морі неупинно зменшується через знищення його Силами оборони України.

Нагадаю, що окрім Чорноморського, РФ має ще Балтійський, Північний, Тихоокеанський флоти та Каспійську флотилію. Загальна кількість російських бойових кораблів, які пройшовши Босфор та Дарданелли, могли суттєво збільшити бойову міць російських окупантів в Чорному морі, — є величезною. І таких кораблів на інших російських флотах в десятки разів більше, ніж два невеличкі мінні тральники, призначені суто для розмінування акваторії моря. Втім цього (поповнення, чи навіть відновлення російського морського угрупування на Чорному морі) – не стається. Саме через позицію нашого південного сусіда. Дякуємо за це.

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Разом з тим, уряд Турецької республіки та її президент неодноразово заявляли про необхідність збереження територіальної цілісності України та непохитність її міжнародно визнаних кордонів. Цю ж позицію вже у 2024-му році повторив і міністр оборони країни Яшар Гюлер, коментуючи ситуацію з протоками. "Щодо протистояння між Україною та Росією, Туреччина з першого дня продовжує зусилля під керівництвом нашого президента, щоб знайти вирішення цієї кризи. У цьому контексті ми заявляємо, що територіальна цілісність України має бути захищена на всіх рівнях та на всіх майданчиках", - заявив в інтерв’ю Kriter міністр оборони Туреччини.

При цьому ніхто не заперечує того факту, що завдання тралення, тобто очищення прибережних вод від російських мін, – є надважливим не лише для України, але й для Румунії, Болгарії та Туреччини. І українські військові разом з нашими дипломатами, очевидно, продовжать пошук ефективних механізмів для вирішення цієї вкрай актуальної проблеми для всього Чорноморського регіону.

Так що облиште оці нескінченні "всьо пропало!", шановні українці. Не піддавайтеся на російські ІПСО.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Єгор Чечеринда, офіцер ЗСУ, журналіст, телеведучий

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