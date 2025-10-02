1. Перший важливий висновок – новий бюджет РФ свідчить про наміри продовжувати війну

Логіка проста: не потрібно підвищувати податки, збільшувати фіскальний тиск і скорочувати фінансування цивільних секторів економіки, якщо планується завершення війни. Російський мінфін прямо вказує, що розширення податкової бази пов’язане саме з необхідністю фінансувати війну.

Отже, Путін не збирається зупиняти війну у 2026 році. Навпаки – він ще більше мілітаризує економіку, збільшуючи витрати на армію. Путін ще глибше лізе в кишені росіян, щоб фінансувати агресію.

2. Війна та санкції продовжують руйнувати економіку Росії

Нафтогазові доходи стабільно падають від початку року. У першому півріччі 2025 року середнє зниження становило понад 20%, а в серпні падіння перевищило вже 35%.

У результаті дефіцит бюджету РФ у 2025 році сягне близько 60 млрд доларів. Для порівняння: у 2021 році Росія мала профіцит – доходи перевищували витрати майже на 7 млрд. Якщо раніше дірку латали коштом резервів і додаткового податкового тиску на великий бізнес, то тепер і цього вже бракує.

3. Російський бюджет не враховує посилення санкцій

Базовий сценарій бюджету-2026 не передбачає зростання санкційного тиску. Причини і суб’єктивні, і об’єктивні.

Читайте також: Що відбувається з економікою і фінансами Росії

Суб’єктивний чинник – нова адміністрація США. Від початку каденції вона не ввела жодного нового пакета санкцій проти Росії. ЄС їх ухвалює, але ефективність менша через слабкий контроль і обмежене застосування. Санкції США сильніші, бо поширюються і на тих, хто допомагає Росії їх обходити, а дотримання контролює мінфін. Найбільший ефект дає комбінація європейських і американських санкцій. У 2025 році такого синхрону не було.

Відтак нових істотних санкцій не вводять, а до старих Росія вже пристосувалася – схеми обходу налагоджені й відпрацьовані. І це вже враховано в бюджеті.

Але якщо "Велика сімка" посилить санкційну політику й контроль за їх виконанням, економіка РФ знову піде в піке. І, оскільки бюджет складений із припущення, що цього не буде, удар по економіці може стати ще відчутнішим.

Минулого тижня Дональд Трамп кілька разів заявив, що економіка Росії загинається. Опублікований проєкт бюджету це підтверджує. Він також підтверджує, що Путін не планує завершувати війну. Він готовий фінансувати її за будь-яку ціну, навіть ціною руйнації власної економіки.

Читайте також: Чи зможе Путін реалістично оцінити внутрішньополітичні ризики

Якщо ж країни Заходу знайдуть у собі мужність посилити санкції та контроль за їхнім виконанням, у тому числі проти країн, які допомагають їх обходити, то у Путіна буде значно більше причин думати про те, як рятувати Росію від внутрішньої руйнації, а не про те, як воювати проти України.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.