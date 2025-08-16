Перед вторгненням у 2022-му, здається, директор ЦРУ їздив у Москву і йому там сказали: "Ми вєрнулісь". В сенсі, що концепція біполярного світу знову в силі і Росія після розпаду СРСР достатньо зміцніла, щоб стати ключовим геополітичним гравцем.

Тому, швидше за все, ця вся шобла їздила ділити не Україну, а територіальні сфери впливу. Щось типу як нова Ялтинська конференція. Бо насправді Путін мріє відновити не СРСР, а вплив генсеків на світ. Стати новим Брежнєвим.

Так, це все дико і несправедливо, але хіба справедливо було у 1945-му Польщу, нападом на яку і почалась Друга світова, за фінальними результатами віддати під контроль Совітам? Хіба Польщу хтось питав? Чи інші країни так званого соцтабору?

Але є одне "але". Сучасна Росія — далеко не СРСР і ніколи ним не стане. Як мінімум тому, що вже є Китай, і він зараз на підйомі, і дуже сильний. Китай виконує тепер геополітичні функції СРСР і тому цим карикатурним генсекам у светрах світить лише локальний тероризм. Бо, власне, по суті наша війна ним, тероризмом, і є — Росія захопила в заручники Україну і шантажує цим світ. США у тому числі. А хто каже, що з терористами перемовин не ведуть — ще й як ведуть, цілі переговорні групи є, спеціально навчені. Інакше терористи підірвуть і себе, і заручників.

Читайте також: Аляска як жарт

Але не дуже переймайтесь тим, про що вони домовляться чи почнуть домовлятись. Навіть після залізобетонної Ялтинської конференції, де всі про все домовились, всього через 5 років колишні союзники вже воювали між собою у Кореї. При чому не метафорично, руками корейців, а й самі, безпосередньо. Виявляється, колись ООН мало більше сміливості скликати армію і відправляти на захист миру та інтересів західного світу.

Чого б не хотілось — так це повторення якраз корейського досвіду, коли розподіл таки неминуче стався, але за його лінію за два роки загинуло сотні тисяч людей у намаганні сторін посунути хоч на пару десятків кілометрів перед тим, як сідати за стіл і фіксувати.

Про що б не домовились на Алясці — це точно не назавжди, бо жодні домовленості ніколи не були назавжди, а їх, повоєнних, за всю історію людської цивілізації вже були сотні різних калібрів. І жодна не встояла дотепер — світ перекроївся і переділився вже сто разів. А враховуючи мінливість сучасного світу — то це все виглядає ще більш хитким та ілюзорним.

В будь-якому разі Росія точно не виграє від цього всього в підсумку. Вона і до війни не була країною, яка зростала економічно та розвивалась. А роки війни підірвали їй здоров’я ще більше. Так, тероризувати Україну на гроші з продажу нафти можна, але це геть не заявка на геополітичне домінування. Може, ще на країни Балтії нападуть і покошмарять пару років, це теж їхній рівень можливостей. Але це, мабуть, і все.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.