OPINION

Путін хоче стати Брежнєвим

Володимир Гевко
16 серпня, 2025 субота
18:02
Погляд

Светр Лаврова на Алясці не позерство і не тролінг - це продовження їхньої логіки цього конфлікту

Зміст

Перед вторгненням у 2022-му, здається, директор ЦРУ їздив у Москву і йому там сказали: "Ми вєрнулісь". В сенсі, що концепція біполярного світу знову в силі і Росія після розпаду СРСР достатньо зміцніла, щоб стати ключовим геополітичним гравцем.

Тому, швидше за все, ця вся шобла їздила ділити не Україну, а територіальні сфери впливу. Щось типу як нова Ялтинська конференція. Бо насправді Путін мріє відновити не СРСР, а вплив генсеків на світ. Стати новим Брежнєвим.

Так, це все дико і несправедливо, але хіба справедливо було у 1945-му Польщу, нападом на яку і почалась Друга світова, за фінальними результатами віддати під контроль Совітам? Хіба Польщу хтось питав? Чи інші країни так званого соцтабору?

Але є одне "але". Сучасна Росія — далеко не СРСР і ніколи ним не стане. Як мінімум тому, що вже є Китай, і він зараз на підйомі, і дуже сильний. Китай виконує тепер геополітичні функції СРСР і тому цим карикатурним генсекам у светрах світить лише локальний тероризм. Бо, власне, по суті наша війна ним, тероризмом, і є — Росія захопила в заручники Україну і шантажує цим світ. США у тому числі. А хто каже, що з терористами перемовин не ведуть — ще й як ведуть, цілі переговорні групи є, спеціально навчені. Інакше терористи підірвуть і себе, і заручників.

Читайте також: Аляска як жарт

Але не дуже переймайтесь тим, про що вони домовляться чи почнуть домовлятись. Навіть після залізобетонної Ялтинської конференції, де всі про все домовились, всього через 5 років колишні союзники вже воювали між собою у Кореї. При чому не метафорично, руками корейців, а й самі, безпосередньо. Виявляється, колись ООН мало більше сміливості скликати армію і відправляти на захист миру та інтересів західного світу.

Чого б не хотілось — так це повторення якраз корейського досвіду, коли розподіл таки неминуче стався, але за його лінію за два роки загинуло сотні тисяч людей у намаганні сторін посунути хоч на пару десятків кілометрів перед тим, як сідати за стіл і фіксувати.

Про що б не домовились на Алясці — це точно не назавжди, бо жодні домовленості ніколи не були назавжди, а їх, повоєнних, за всю історію людської цивілізації вже були сотні різних калібрів. І жодна не встояла дотепер — світ перекроївся і переділився вже сто разів. А враховуючи мінливість сучасного світу — то це все виглядає ще більш хитким та ілюзорним.

В будь-якому разі Росія точно не виграє від цього всього в підсумку. Вона і до війни не була країною, яка зростала економічно та розвивалась. А роки війни підірвали їй здоров’я ще більше. Так, тероризувати Україну на гроші з продажу нафти можна, але це геть не заявка на геополітичне домінування. Може, ще на країни Балтії нападуть і покошмарять пару років, це теж їхній рівень можливостей. Але це, мабуть, і все.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
16 серпня
20:00
Оновлено
"Олександрія" - "Металіст 1925" 1:4 (16.08.2025)
"Динамо" розбило "Епіцентр", "Металіст 1925" розтрощив "Олександрію", "Карпати" зіграли у нічию з "Колосом". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
19:35
Ілларіон Павлюк
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є відображенням "Пітьми": про що він
19:34
Україна Польща
В уряді Польщі вважають, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
19:02
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп викликає Зеленського до Вашингтона, щоб передати йому план Путіна, - політолог Горбач
18:51
лісові пожежі
Згоріла територія розміром із Лондон: Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами
18:37
Джорджа Мелоні
Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні
18:11
Ексклюзив
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем каже Трампу своєю заявою, що той може завершити війну і виграти Нобелівську премію миру цьогоріч, - політолог Мотиль
17:54
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Чого хоче Путін в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
17:26
Мін’юст планово оновлюватиме реєстри Дії: коли застосунок не працюватиме
17:02
Хабаровський суднобудівний завод звільнить 70% працівників через брак замовлень, - ЦПД
16:25
Від початку доби на фронті відбулося 68 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:17
Огляд
Ілля Забарний, ПСЖ
Єврокубковий тиждень без перемог і трансфер Забарного в ПСЖ: головні новини українського спорту за тиждень
16:15
ЗСУ
Одне біля Сіверська, друге в напрямку Костянтинівки: росіяни окупували два села на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро"
16:15
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
16:02
OPINION
Путін та Сі розглядають Дональда Трампа як тимчасовий дискомфорт
15:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: найближчими днями РФ може посилити тиск на фронті
15:37
У Волгограді фіксують густий дим у районі НПЗ, влада обмежувала польоти літаків
15:22
Коаліція охочих
Макрон після саміту Трампа й Путіна анонсував зустріч Коаліцій охочих
14:45
Затриманий у Польщі за підозрою у військовому шпигунстві казахстанський дипломат Ануар Бакібай
Дипломат з Казахстану працював у Києві, шпигував для Росії, а попався у Польщі: усі подробиці
14:32
Оновлено
повінь у Пакистані
Повінь у Пакистані: кількість жертв зросла до 307, сотні зникли безвісти
14:05
OPINION
Трамп розсуває межі сприйняття і прийняття зла
13:50
Ексклюзив
Чим інтенсивніші у нас почуття, тим гірше ми думаємо: психотерапевт Кечур про психологічні пастки тривалих конфліктів
13:43
Трамп путін
На Алясці говорили про гарантії безпеки для України поза форматом НАТО, - ЗМІ
13:37
Оновлено
Дональд Туск
"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним
13:26
Юрій Ушаков
Помічник Путіна: тема імовірної тристоронньої зустрічі за участю Зеленського на Алясці не підіймалася
13:09
У Харкові чоловік порізав ножем поліцейського та співробітників ТЦК: чим закінчилося
12:46
"Купуй своє": Білорусь обмежує імпорт із РФ, Москва готує відповідь
12:44
Віктор Орбан
Орбан про зустріч Путіна і Трампа: Світ став безпечнішим
12:37
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни планують окупувати Купʼянськ до 24 серпня, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:06
Дональд Трамп
Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну - укласти мирну угоду
12:06
OPINION
Порожні результати зустрічі на Алясці
11:39
Оновлено
Трамп і Путін
The Economist пише, що на Алясці могли узгодити попереднє повітряне перемир’я: в ОП заперечують
11:33
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР
11:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
11:17
Ліндсі Грем
Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії
10:34
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
10:11
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
10:02
Ексклюзив
Путін пропонує спершу прямі перемовини у Стамбулі, а потім перемир'я
Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур
10:01
OPINION
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
09:31
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці
Більше новин
