Рік усупереч всьому
2024-й - безсумнівно, один з найважчих років війни
Ось кілька моїх тез.
1. Рік імітації
Захід імітував допомогу і санкції. Ми імітували реформи, розвиток ОПК і кадрові зміни.
2. Рік, коли ніхто не вчився на помилках
Ні Захід, ні ми не вчились цей рік на своїх помилках. Жодні причини невдач 2023-го не були осмислені. Не були осмислені й перші пів року 2024-го. Тому, як і раніше, всі прийняті на Заході рішення були запізнілими та неефективними.
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Ми ж не вчилися на своїх помилках ні в питанні мобілізації, ні в питанні ведення бойових дій, ні в питанні риття укріплень...
3. Рік втрати морального духу
Це був рік, в якому ми найбільше втратили свій дух. І хоча тисячі хлопців щодня проявляють героїзм знищуючи ворогів, і хоча орки навіть близько не досягли успіхів співмірних з Харківською чи Херсонською операціями — всі навколо деморалізовані та сповнені настрою поразки. Це був тотальний комунікаційний провал.
А все ж, ми вистояли. Дорогою ціною.
Але так далі не можна.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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