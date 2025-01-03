Ось кілька моїх тез.

1. Рік імітації

Захід імітував допомогу і санкції. Ми імітували реформи, розвиток ОПК і кадрові зміни.

2. Рік, коли ніхто не вчився на помилках

Ні Захід, ні ми не вчились цей рік на своїх помилках. Жодні причини невдач 2023-го не були осмислені. Не були осмислені й перші пів року 2024-го. Тому, як і раніше, всі прийняті на Заході рішення були запізнілими та неефективними.

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Ми ж не вчилися на своїх помилках ні в питанні мобілізації, ні в питанні ведення бойових дій, ні в питанні риття укріплень...

3. Рік втрати морального духу

Це був рік, в якому ми найбільше втратили свій дух. І хоча тисячі хлопців щодня проявляють героїзм знищуючи ворогів, і хоча орки навіть близько не досягли успіхів співмірних з Харківською чи Херсонською операціями — всі навколо деморалізовані та сповнені настрою поразки. Це був тотальний комунікаційний провал.

А все ж, ми вистояли. Дорогою ціною.

Але так далі не можна.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист