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OPINION

Рокіровочка. Чим не догодив Данілов Єрмаку?

Віктор Бобиренко
27 березня, 2024 середа
08:02
Погляд Віктор Бобиренко

Ну, щоб ми розуміли: заміна Олексія Данілова на Олександра Литвиненка — це рокірування в команді Зеленського

Думаю, Данілова "пішли", бо під нього тихо "копав" голова Офісу президента Єрмак.

Бо минулого року Данілов наробив страшенного "зальоту".

Данілов необережно зазначив, що від імені України на міжнародній арені можуть виступати лише чотири особи: президент (Зеленський), прем'єр (Шмигаль), голова Верховної Ради (Стефанчук) та керівник МЗС (Кулеба).

Єрмак у переліку не фігурував. Що логічно. Але для Єрмака це був "зальот" Данілова.

І він не пробачив. Можливо, між ними була конфронтація. Навряд чи Данілов, який має достатній політичний досвід, "забув" про головного "кардинала" країни просто так.

Ось йому і прилетіло.

Не можна виключати, що була необхідність перестановок у Зовнішній розвідці, тому Литвиненко пішов звідти на посаду Данілова.

А той, швидше за все, поїде кудись послом "в Туніс".

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І ще ось що. Литвиненко на минулій посаді був досить непублічною персоною (що нормально, враховуючи посаду голови Зовнішньої розвідки), навряд чи він буде особливо публічним і як голова РНБО.

Що цілком влаштує Єрмака.

Данілов періодично приголомшував нас своїми заявами. Деякі були відверто правильними – жорстко антиросійськими, антиімперськими, антипутінськими.

Але деякі заяви змушували сумніватися в адекватності секретаря РНБО. Досить згадати недавній випад у бік Китаю чи наїзди на Валерія Залужного.

Конкуренція Єрмака та Данілова була ще й у тому, що обидва – секретарі.

Перший – Офісу президента, другий – РНБО.

Але перший, м'яко кажучи, перетягнув на себе функціонал і Ради, і Кабміну, і ще багато чого.

Не просто обдзвон і комунікація, а фактичне управління процесами.

У результаті один секретар видавив іншого.

А може і не в Туніс.

Можливо, здатний різко і зухвало заявляти якісь речі, Данілов стане українським "а-ля Медведєв", почавши, подібно до експрезидента РФ, вистрілювати в тій чи іншій соцмережі такими заявами, які офіційна влада дозволити собі не може.

Ну, а новий секретар РНБО стане непублічним, зручним для ОПи.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
РНБО
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Олексій Данілов
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