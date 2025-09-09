Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Росії дуже хочеться відкрити другий фронт у Європі

Микола Княжицький
9 вересня, 2025 вiвторок
17:35
Погляд

Цього разу мішенню Кремля може стати країна НАТО. Чи наважиться Росія кинути виклик Альянсу

Зміст

Кремль знову шукає, де розпалити нову війну — тепер він націлився на Європу.

Причини три:

  • Перша — підняти ставки, бо проросійські кола в американській адміністрації не змогли примусити Україну до капітуляції. 
  • Друга — війна в Україні розвивається далеко не за московським планом. 
  • І третя — Сполучені Штати не збираються виходити з Європи, навіть якщо і скорочуватимуть свою військову присутність.

Ці плани озвучив Дмитро Медвєдєв — колишній президент Росії, а нині заступник голови їхнього радбезу та головний рупор російської пропаганди. Його стиль особливо хамський, людожерний і аж напівбожевільний.

Спершу він приїхав у прикордоння з Фінляндією, інспектуючи "готовність" до вигаданої агресії з боку НАТО. А за кілька днів видав статтю з промовистою назвою “Нова фінська доктрина: безглуздя, брехня, невдячність. Там — звичний коктейль псевдоісторії та псевдоправа, яким Кремль виправдовує можливу агресію проти Фінляндії.

За його словами, в усьому винна Фінляндія: і в співпраці з нацистами під час Другої світової, і в блокаді Ленінграда, і навіть у "винищенні" 86 тисяч мешканців Карелії. І саме за ці "злочини", мовляв, вона має розплачуватися сьогодні — лише тому, що вступила до НАТО, проводить навчання союзних військ і дозволяє розміщення баз Альянсу.

Для Кремля нинішня фінська влада — це "натівські маріонетки" й "послідовники фінсько-фашистських загарбників". Звинувачення стандартні: мовляв, вони "порушили історичну і правову базу власного існування" й постійно дають підстави для претензій. Абсурд? Так. Але звучить знайомо, чи не так?

Ця риторика — дзеркальне повторення статей Путіна перед нападом на Україну у 2022 році.

Росіяни відчули себе сміливішими після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці та відкритої підтримки з боку Китаю. А головна проблема для Москви сьогодні — саме підтримка Фінляндією України. Президент Александер Стубб бере активну участь у розробці гарантій безпеки для нашої держави. Саме тому Медвєдєв заявив, що замість "фінляндизації України" відбулася "українізація Фінляндії".

Він навіть обурився словами Стубба про те, що Фінляндія не програла СРСР у 1944 році, бо відстояла незалежність. І пригрозив "крахом фінської державності назавжди".

Так, можливо, серед українців є сумніви чи розчарування, пов’язані з підтримкою від наших західних союзників та обіцяних гарантій безпеки на час завершення військових дій. Але слова Медвєдєва доводять: саме ця підтримка і є для Кремля смертельною загрозою. Після героїзму наших Збройних сил і стійкості українського народу Москва почала погрожувати Фінляндії.

Але це не прояв сили. Це ознака страху.

Підпишіться на канал, щоб ми разом розбирали справжні плани Кремля й розуміли, як протидіяти загрозам. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Микола Княжицький
Дмитро Медведєв
