Кремль знову шукає, де розпалити нову війну — тепер він націлився на Європу.

Причини три:

Перша — підняти ставки, бо проросійські кола в американській адміністрації не змогли примусити Україну до капітуляції.

Друга — війна в Україні розвивається далеко не за московським планом.

І третя — Сполучені Штати не збираються виходити з Європи, навіть якщо і скорочуватимуть свою військову присутність.

Ці плани озвучив Дмитро Медвєдєв — колишній президент Росії, а нині заступник голови їхнього радбезу та головний рупор російської пропаганди. Його стиль особливо хамський, людожерний і аж напівбожевільний.

Спершу він приїхав у прикордоння з Фінляндією, інспектуючи "готовність" до вигаданої агресії з боку НАТО. А за кілька днів видав статтю з промовистою назвою “Нова фінська доктрина: безглуздя, брехня, невдячність. Там — звичний коктейль псевдоісторії та псевдоправа, яким Кремль виправдовує можливу агресію проти Фінляндії.

За його словами, в усьому винна Фінляндія: і в співпраці з нацистами під час Другої світової, і в блокаді Ленінграда, і навіть у "винищенні" 86 тисяч мешканців Карелії. І саме за ці "злочини", мовляв, вона має розплачуватися сьогодні — лише тому, що вступила до НАТО, проводить навчання союзних військ і дозволяє розміщення баз Альянсу.

Для Кремля нинішня фінська влада — це "натівські маріонетки" й "послідовники фінсько-фашистських загарбників". Звинувачення стандартні: мовляв, вони "порушили історичну і правову базу власного існування" й постійно дають підстави для претензій. Абсурд? Так. Але звучить знайомо, чи не так?

Ця риторика — дзеркальне повторення статей Путіна перед нападом на Україну у 2022 році.

Росіяни відчули себе сміливішими після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці та відкритої підтримки з боку Китаю. А головна проблема для Москви сьогодні — саме підтримка Фінляндією України. Президент Александер Стубб бере активну участь у розробці гарантій безпеки для нашої держави. Саме тому Медвєдєв заявив, що замість "фінляндизації України" відбулася "українізація Фінляндії".

Він навіть обурився словами Стубба про те, що Фінляндія не програла СРСР у 1944 році, бо відстояла незалежність. І пригрозив "крахом фінської державності назавжди".

Так, можливо, серед українців є сумніви чи розчарування, пов’язані з підтримкою від наших західних союзників та обіцяних гарантій безпеки на час завершення військових дій. Але слова Медвєдєва доводять: саме ця підтримка і є для Кремля смертельною загрозою. Після героїзму наших Збройних сил і стійкості українського народу Москва почала погрожувати Фінляндії.

Але це не прояв сили. Це ознака страху.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.