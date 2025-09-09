Росії дуже хочеться відкрити другий фронт у Європі
Цього разу мішенню Кремля може стати країна НАТО. Чи наважиться Росія кинути виклик Альянсу
Кремль знову шукає, де розпалити нову війну — тепер він націлився на Європу.
Причини три:
- Перша — підняти ставки, бо проросійські кола в американській адміністрації не змогли примусити Україну до капітуляції.
- Друга — війна в Україні розвивається далеко не за московським планом.
- І третя — Сполучені Штати не збираються виходити з Європи, навіть якщо і скорочуватимуть свою військову присутність.
Ці плани озвучив Дмитро Медвєдєв — колишній президент Росії, а нині заступник голови їхнього радбезу та головний рупор російської пропаганди. Його стиль особливо хамський, людожерний і аж напівбожевільний.
Спершу він приїхав у прикордоння з Фінляндією, інспектуючи "готовність" до вигаданої агресії з боку НАТО. А за кілька днів видав статтю з промовистою назвою “Нова фінська доктрина: безглуздя, брехня, невдячність. Там — звичний коктейль псевдоісторії та псевдоправа, яким Кремль виправдовує можливу агресію проти Фінляндії.
За його словами, в усьому винна Фінляндія: і в співпраці з нацистами під час Другої світової, і в блокаді Ленінграда, і навіть у "винищенні" 86 тисяч мешканців Карелії. І саме за ці "злочини", мовляв, вона має розплачуватися сьогодні — лише тому, що вступила до НАТО, проводить навчання союзних військ і дозволяє розміщення баз Альянсу.
Для Кремля нинішня фінська влада — це "натівські маріонетки" й "послідовники фінсько-фашистських загарбників". Звинувачення стандартні: мовляв, вони "порушили історичну і правову базу власного існування" й постійно дають підстави для претензій. Абсурд? Так. Але звучить знайомо, чи не так?
Ця риторика — дзеркальне повторення статей Путіна перед нападом на Україну у 2022 році.
Росіяни відчули себе сміливішими після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці та відкритої підтримки з боку Китаю. А головна проблема для Москви сьогодні — саме підтримка Фінляндією України. Президент Александер Стубб бере активну участь у розробці гарантій безпеки для нашої держави. Саме тому Медвєдєв заявив, що замість "фінляндизації України" відбулася "українізація Фінляндії".
Він навіть обурився словами Стубба про те, що Фінляндія не програла СРСР у 1944 році, бо відстояла незалежність. І пригрозив "крахом фінської державності назавжди".
Так, можливо, серед українців є сумніви чи розчарування, пов’язані з підтримкою від наших західних союзників та обіцяних гарантій безпеки на час завершення військових дій. Але слова Медвєдєва доводять: саме ця підтримка і є для Кремля смертельною загрозою. Після героїзму наших Збройних сил і стійкості українського народу Москва почала погрожувати Фінляндії.
Але це не прояв сили. Це ознака страху.
Підпишіться на канал, щоб ми разом розбирали справжні плани Кремля й розуміли, як протидіяти загрозам. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.42
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе