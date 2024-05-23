Росія сіє хаос
Москва щодня стріляє новим інформаційним снарядом. Кожного разу — на нову цільову аудиторію
Позавчора — вкинута інформація про зазіхання на перегляд морських кордонів у Балтиці поряд із Литвою та Фінляндією. Вчора проєкт постанови російського уряду зник.
Але зʼявилася нова "операція" - вкинуті Маргаритою Симоньян списки на 500 українських полонених. Це вже — безпосередня атака на нас. З цілком прорахованими очікуваннями. Завтра, очевидно, буде ще щось. Можливо, з цільовою аудиторією в Євросоюзі, який готується до виборів в Європарламенті.
І з одного боку — ці всі речі не поєднані між собою, з іншої — це якраз і є стратегія продукування глобального хаосу на усіх напрямках, куди дотягнеться рука Москви.
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Нам уже давно зрозуміло, що це триватиме до того часу, поки по цих руках хтось не вріже. Росія розуміє тільки мову сили. От тільки хто на це спроможний?
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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