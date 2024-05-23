Позавчора — вкинута інформація про зазіхання на перегляд морських кордонів у Балтиці поряд із Литвою та Фінляндією. Вчора проєкт постанови російського уряду зник.

Але зʼявилася нова "операція" - вкинуті Маргаритою Симоньян списки на 500 українських полонених. Це вже — безпосередня атака на нас. З цілком прорахованими очікуваннями. Завтра, очевидно, буде ще щось. Можливо, з цільовою аудиторією в Євросоюзі, який готується до виборів в Європарламенті.

І з одного боку — ці всі речі не поєднані між собою, з іншої — це якраз і є стратегія продукування глобального хаосу на усіх напрямках, куди дотягнеться рука Москви.

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Нам уже давно зрозуміло, що це триватиме до того часу, поки по цих руках хтось не вріже. Росія розуміє тільки мову сили. От тільки хто на це спроможний?

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

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