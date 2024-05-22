Видання Moscow Times повідомило, що міноборони РФ підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Що придумали рашисти? Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково "визнати нечинною".

Тому Росія змінить географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких вимірюють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів. Так, на кордоні з Фінляндією РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вигрунд, а також поблизу північного мису річки Нарва, випливає із додатка до постанови кабміну.

Цікаво, що хронологічно свіжа постанова держави-агресора була оприлюднена практично одночасно з початком російських навчань щодо застосування тактичної ядерної зброї. Російське міноборони трохи раніше оголосило, що вони стартували у Південному військовому окрузі за участю комплексів "Іскандер" та авіації, озброєної ракетами "Кинджал". Це безумовно — спроба полякати Захід напередодні виборів до Європарламенту та змістити акценти з ракетних ударів по Україні до дискусії "а може, не варто так багато "петріотів" передавати українцям, якщо тут по самих може прилетіти".

Читайте також: Путін вирішив "взять за живое" НАТО у Балтиці

Ідея Росії полякати країни Балтії та Північної Європи, аби вони менше були адвокатами України й менше говорили про потребу переозброєнь країн НАТО та згортання будь-якого "сюсюкання" з Росією.

Але здається, що Росія не зробила жодних висновків з історії минулого. Бо одна справа була пересувати кордони з Фінляндією в 1940 році, а інша зараз — коли нейтральна країна не просто блискавично вступила в НАТО, а бʼє рекорди у виробництві зброї, закупівлі ППО в Ізраїлю та недавно очолила навчання НАТО. Якщо вже хтось і зробив правильні висновки з агресії Росії проти України, то це фіни.

Тим паче в тамтешній пресі зʼявляється все більше розслідувань про те, як росіяни роками готувались до гібридних воєн, бо ж вважали, що це теж їх "исконно русская территория".

Так фінська газета Ilta-Sanomat розповіла, як росіяни уже 20 років поспіль скуповують нерухомість довкола стратегічно важливих обʼєктів для сил оборони. Формально — ці приміщення лишаються порожніми. Однак дивні збіги, що всі обʼєкти поблизу складів вибухівки, магістральних електромереж та телекомунікаційної щогли армії Фінляндії — були викуплені саме росіянами, навели видання на цікаві роздуми.

"Цілком релевантним сценарієм є те, що агенти, завербовані російською владою, можливо, готують диверсійні атаки в цехах, якими вони володіють у Фінляндії, проти, наприклад, енергетичної чи комунікаційної інфраструктури нашої країни – або навіть терористичні атаки", – сказав в коментарі до цієї статті Марко Палокангас — генерал та професор з військової майстерності, що працює в Національному університеті оборони.

Тут же можна зауважити миттєву реакцію Швеції щодо планів Росії закріпитися на Балтійському морі.

Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден публічно заявив, що російський диктатор Путін має намір захопити шведський острів Готланд для повного контролю за Балтійським морем.

"Я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря", – розповів Бюден.

Читайте також: Росія: суцільне лихо, одні чорти. Без варіантів

Чому Готланд такий важливий і рашисти поклали на нього око? Відстань між островом та Калінінградом становить 330 кілометрів. Поруч – військово-морська база Балтійського флоту країни-терористки. Російські агресори малюють Готланд на потенційних планах розширення своєї тухлої імперії.

Утім якщо раніше росіяни справді могли лякати шведів — тепер робити все складніше. Бо як тільки Швеція приєдналася до НАТО, Готланд став ключовим для оборони не лише Швеції, а й усіх країн балтійського регіону. На острові зможе перебувати і іноземний контингент союзників, і військова техніка НАТО. А отже, Готланд, де і раніше розташовувався шведський спецназ, – тепер посилено укріплюють та охороняють. Також не варто забувати, що шведи мають прекрасний ВПК, який за певних умов буде чудово протестовано на російських мішенях.

Початковий план щодо окупації країн Балтії та Півночі Європи росіяни оголошували в січні 2022 року — напередодні повномасштабного вторгнення до України. В ефірі кремлівського пропагандиста Євгенія Попова російський політолог, головний редактор журналу "Національна оборона" Ігор Коротченко показував, як будуть захоплювати Литву, Латвію на Естонію.

Логіка путінської Росії станом на початок 2022 року була проста — одразу після падіння України Захід мав злякатися. І нажахане НАТО відмовилось би від захисту трьох країн Балтії. Але особливо цинічно виглядало те, що "російські військові аналітики" вважали невіддільною частиною свого великого плану фактичну окупацію шведського острова Готланд.

План звучав так: росіяни спершу обіцяли вдарити по Заходу радіоелектронними засобами приглушення зв'язку Західного військового округу та Балтійського флоту. "Радари натовські сліпнуть і нічого не бачать", — обіцяв Коротченко чоловіку Скабєєвої.

У цей час росіяни мали висаджуватись на острів Готланд у Швеції із зенітно-ракетними системами С-400 та протикорабельними ракетними комплексами "Бастіон". Паралельно — білоруські та російські війська перекривають Сувалкський коридор та ізолюють НАТО, Польщу від балтійських країн аби Литва, Латвія та Естонія не отримували допомогу.

А вінцем такої "СВО" проти країн Балтії мало бути таке: "Те немногочисленные силы специальных операций Канады, Великобритании, Германии, США в странах Балтии – их окружают полки Псковской дивизии ВДВ, и они складывают оружие. Новые правительства в Эстонии, Латвии, Литве провозглашают Эстонскую народную республику, Латвийскую народную республику, Литовскую народную республику, и Швеция подписывает договор о вечном нейтралитете и оставляет на 99 лет в аренду остров Готланд для российской военной базы".

І висновок Коротченка про ймовірну поведінку сусідів: "В это же самое время в Таллинне, Риге, Вильнюсе появляются "вежливые люди", которых радостно приветствует местное население. А которое не приветствует, оно просто попряталось и закрылось в квартирах".

Читайте також: США боронять нам бити по Росії? Ми маємо їм дещо нагадати...

Річ у тому, що для таких сценаріїв Росія втратила час і ресурси на війні в Україні. І за ці два з гаком роки повномасштабного вторгнення всі розуміють, на що здатна псковська дивізія. На Бучанську різанину і розстріли військовополонених під Роботиним. Є документальні факти, які оприлюднені усіма світовими ЗМІ, що роблять елітні російські десантники, коли приходять у чужий дім.

Фінляндія, Швеція та країни Балтії, як ніхто, зробили добрі висновки з української війни. Подекуди навіть набагато кращі за нас — як націю яка безпосередньо перебуває в епіцентрі війни.

У Путіна залишилось мало креативних ідей, як нажахати Захід. Він чітко розуміє, що це літо — його останній шанс схилити шальку терезів на свій бік. Тому в хід ідуть старі ідеї про те, як захопити всіх і вся — навіть коли у тебе уже гола д*па.

Подібні заяви про нові загарбницькі ідеї — можуть бути шансом для нас. Що неможливо домовитись з Путіним шляхом компромісу коштом України. Імперія хоче втопити всіх сусідів у крові та зробити їх своїми рабами. Доведено знову.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.