Ця риса справді дуже відрізняє нас від росіян. І події в Курській області це показують. Жоден росіянин не вийшов з прапором Росії зустрічати ворожі їм українські війська. Жоден не взяв дубельтівку до рук, не налив коктейль Молотова, не став перед танком, загороджуючи дорогу. Нема навіть натяку на той опір, який демонструвало цивільне українське населення в лютому 2022-го. Раніше ми вважали, що вони не опирались маршу Пригожина, бо вважали його своїм і просто стежили за ситуацією. Але тут вже ворог - і нічого.

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Бо росіяни дуже вертикалізований народ. Їм справді треба царя, який організує. Тому Курськ радше відбиватимуть організовані царем буряти, аніж місцеві самоорганізуються в якесь ТрО.

Власне, це і показує роль Путіна і його вертикалі у війні: мало просто бути росіянами та масово ненавидіти українців - треба, щоб їх хтось організував у армію, озброїв і показав напрям. Без того це просто інертна маса агресивних деградантів, що матюкають удома телевізор. "Ми паддєрживаєм есвео" насправді означає "Ми просто не проти того, що ви там робите в Україні, нам просто пох". Поговоримо біля телевізора, помахаємо прапорами вслід танкам, якщо треба. Це наш максимум. А більше Путіну і не треба було, аби не заважали.

Україна розмножується вегетативно: відріж шматочок - і він розростеться маленькою Україною чи в Канаді, чи на Зеленому клині, чи навіть в ГУЛАГу. В невеличкому гурті українців одразу закладені потенційний лідер, ті, що його підтримають, ті, що його покритикують, і ті, що посваряться між собою, бо треба все не так. Оце справжнє ДНК України, а не вишита сорочка. Сотня українців без жодного Києва знає, що їм робити і як. Тому навіть трохи обідно чути про "кієвскій режим". Бо львівські, тернопільські, сумські, вінницькі й запорізькі режими нічим не гірші!

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Росіянин же навіть у далекій глушині від Москви має тримати з нею постійний зв'язок. Чи він десь в Якутії, чи під Харковом в окопі. Випромінювання Кремля робить його живим, активним і агресивним. Якщо зв'язок припиняється — росіянин стає мішком пасивного гі*на.

У цьому плані порівняння російської армії з армією мертвих із "Гри престолів" дуже доречне — їх живлять лише король ночі та декілька його лордів. І воювати з ними є сенс лише для того, щоб вони не вбили тебе прямо зараз. А щоб перемогти — треба шукати Ар'ю Старк, яка штрикне кинджалом у Кремль, як у матку, котра організовує вулик. І тоді є шанси, що все розлетиться на друзки.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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