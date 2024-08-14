Чи не найбільше у західних ЗМІ історію про те, що злісна Україна самовільно окупувала чужі території, розганяють різні автори російського походження. І якщо читати їх без розуміння контексту, то може здатися, що Росія просить захисту у США від України.

Утім 12 серпня до України приїздила делегація сенаторів від обох партій — Республіканської та Демократичної.

І от два сенатори висловились про "Курську дугу по-новому".

Перший із них — давній соратник Дональда Трампа Ліндсі Грем: "Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому зад".

Інший — Річард Блументаль — один із близьких друзів сімʼї Білла та Хілларі Клінтон. Вони разом навчались в Єльському університеті. "Прорив у напрямку Курська – історичний. Це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів... Але головна новина в тому, що Україна в Росії. Вона переносить боротьбу на територію Росії", — сказав Блументаль.

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Чому це цікаво?

Грем — колишній офіцер ВПС. Блументаль — колишній морпіх. Тобто операцію Сирського та Зеленського оцінювали не політики-популісти, а люди, які мали безпосереднє відношення до збройних сил США.

Якщо додати досить зневажливу щодо Путіна заяву від представника Ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі про те, що якщо "керівництву РФ не подобається наступальна операція ЗСУ в Курській області, вони можуть просто вивести свої війська з території України", то висновки очевидні.

Наші західні соратники були проінформовані про операцію. І очевидно, на відміну від лютого 2022 року — дані дружніх розвідок були взяті до уваги політичним керівництвом.

Окремо можу чи не вперше відзначити позитивний комунікаційний фон. Як корисно все-таки не випускати на люди рідних спікерів з казками про Крим під ялинку — саме на подібній риториці Ганни Маляр, Михайла Подоляка та Арестовича — був спалений нанівець наш літній наступ 2023 року.

Важливо, що уже деякий час Безугла відійшла на задній план. Уявіть собі, якби в розпал операції на Курщині депутатка провладної партії продовжила хейтити Олександра Сирського та видавати непотрібну інформацію про маршрути пересування наших військ?

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Що ж хочуть наші західні партнери від цих операцій? Очевидно, що Захід не хоче йти на повідці забаганок Путіна. І так само не хоче погоджуватись на те, що у пресі йменується китайсько-бразильським мирним планом.

Також західні еліти уже серйозно дратують постійні погрози РФ жбурнути по котрійсь зі світових столиць ядерну зброю. Отож Курська операція ЗСУ — це демонстрація, що король голий. Бо Росія не здатна не те що зберегти свої кордони, а і якось захистити своє населення — на секундочку досить забезпеченого регіону за мірками економіки "запорєбріка".

Далі — важливо показати суть самого російського населення. Попри те, що російська декоративна опозиція просить зняти санкції з простого народу, ці прості росіяни факаплять. Мешканці Суджі на відео визнали, що їхні близькі родичі чоловічої статі зараз воюють на Донбасі й чинять геноцид українців. А самі їх жінки та матері здатні лише на одне, на мляве: "Путін, помогі".

Натомість українські сили оборони проінформували Захід, що вся операція відбувається в рамках гуманітарного права. І справді що ми бачимо? Українські військові не везуть додому чужих ліфчиків, унітазів та бузкових сіток з картоплею, як це робили росіяни навесні 2022 року.

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Десь так і вимальовується смисл осінніх переговорів з росіянами. Путіну запропонують розмін територіями — Курщина замість Запорізької області. Врахуйте, що не розбитий в мотлох Донбас. А на рівноцінну економічну область. Саме так і тільки так Путін не може належним чином насолодитись окупацією Донбасу і приєднанням земель, де навряд чи хтось захоче жити найближчі десятиліття.

Це також гарна історія "на подумати" українцям. Росіяни розуміють лише страх. І чому варто розвивати свою армію? А щоб лише від одного погляду на бородатого ЗСУшника на симпатичному німецькому танку — мешканці "запорєбріка" втікали, як щурі. І щоб у цей час лише Симоньян писала, що ми просто помолимось за Курськ.

Повертаючись до Грема та Блументаля, можу сказати, що вони кілька разів змінювали свою думку про Україну і цілі нинішньої війни. Утім професійні політики з українського боку і це робити та переконувати партнерів, чому підтримка України корисна для обох партій та всіх можливих кандидатів від них.

У нас не так багато виборів союзників. І краще уже бути з мінливим Заходом, ніж з "крєпкой" червоною диктатурою.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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