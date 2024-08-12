Шок і несподіванка для РФ: у світі коментують події на Курщині. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Якщо зважимо на зведення Генерального штабу ЗСУ, то традиційно ворог намагається найактивніше тиснути на двох напрямках - Покровському і Торецькому. Саме на Покровському напрямку відбулося 40 бойових зіткнень. Це третина від загальної кількості бойових зіткнень на лінії фронту. Загалом динаміка на цих напрямках цілком зрозуміла. Після захоплення Очеретиного й Прогресу противник намагається рухатись далі вздовж залізниці до Новогродівки й Гродівки.

Це той рубіж оборони, який буде найбільш активно утримуватись ЗСУ, тому що там для цього є всі передумови. А загарбник намагатиметься розширювати по флангу своє просування. Бачимо ворожий рух у бік Іванівки, Веселого, Желанного, що відбувається вже протягом двох тижнів. Тобто динаміка зрозуміла, хоча додам, що на той напрямок були перекинуті окремі наші бригади. І сподіваюся, що це стабілізує ситуацію, попри перевагу противника у живій силі, техніці, авіації.

Курський напрямок

Важливо, що з цієї ділянки ворог поки що не перекидає свої резерви й сили на Курський напрямок, до якого сьогодні прикута найбільша увага наших спостерігачів, громадян, світової спільноти, західних ЗМІ. Вкрай цікаво, що всі провідні західні видання, а це і The Wall Street Journal, і The Economist, і Forbes, починають описувати бойові дії на Курщині та давати вкрай позитивні епітети діям ЗСУ, що вірно. Але паралельно з'являються нові подробиці дій ЗСУ на Курському напрямку.

Зокрема, Forbes написав про те, що ЗСУ здійснили цифровий бліцкриг. У статті написано, що, користуючись засобами РЕБ, безпілотниками на незвичних для противника частотах, була забезпечена перша фаза бойових дій. Коли РЕБ придушив російські засоби виявлення, це зробило російські безпілотники сліпими. Але це спрощена ситуація, яка пояснює ситуацію в Курській області. Тому що це вкрай гарно спланована бойова операція за участю наших механізованих і мобільних підрозділів та підрозділів, які забезпечували інженерне забезпечення, засоби РЕБ.

Багато факторів вплинуло на те, що наступальна операція в Курській області досить динамічно розвивається. Вона стала шоком і повною несподіванкою для противника. Зараз ми перебуваємо на наступному етапі цієї бойової операції. Наразі ворог на території трьох областей оголосив контртерористичну операцію.

Сьогодні 12 серпня Путіну доповіли, що 28 населених пунктів не контролюється російською владою. Хоча аналітики DeepState через певний час написали про те, що насправді мова йде про понад 40 населених пунктів, які перебувають в цій зоні бойових дій. Ширина фронту становить десь 35 кілометрів на глибину до 12, 15, 30 кілометрів за різними оцінками, тому що сталої мапи, що там відбувається, немає. Тобто по відео оцінюється динаміка, яка відбувається на цій ділянці.

Зараз ЗСУ здійснюють просування по трьох напрямкам. Навіть додався четвертий напрямок - це на схід від міста Суджа. Головне зараз - розширити ділянки, контрольовані Збройними Силами України. Ворог підтягує резерви, відбулося перекидання низки російських підрозділів. Думаю, що передчасно коментувати саму динаміку. Можемо говорити, що перший етап був досить ефективним, динамічним, а зараз противник намагається стримати просування ЗСУ.

А нам важливо обрати подальшу стратегію дій, яка буде скерована на утримання тих позицій, які наше військове керівництво визнає як найбільш доцільні. Вважаю, що найбільш прийнятним рубежем є Рильськ - Кореневе - Суджа. Зараз по цій ділянці йде закріплення наших підрозділів.

Хоча під Кореневим ворог намагається опиратися. Суджа повністю захоплена ЗСУ. Було відео, що навіть вже на схід від цього населеного пункту, кілометрів за 30 є наші бронетранспортери. Тобто динаміка вкрай важлива, суттєва, попри істерику, яка зараз є в Росії.

Харківський напрямок

Не менш важливо, яким чином операція на Курському напрямку вплинула на інші ділянки фронту, тому що ворог почав перекидати резерви в Курську область, зокрема й з Білгородської області. А далі поговоримо, як це впливає на ділянку бойових дій саме на Харківщині.

Позивний "Байкал", офіцер 2-го окремого загону ЦСП "Омега" НГУ розповів, що особливість підрозділів Центру спеціального призначення (ЦСП) у тому, що вони є певним скальпелем на цій війні, тобто виконують надрізи, які допомагають рухатися до перемоги. Його підрозділ зараз перебуває на Харківському напрямку, де ситуація стабілізована, контрольована з певною динамікою та рухом українських сил у бік кордону. Також варто зазначити, що відкриття якоїсь нової ділянки фронту змогло вдихнути та надати сил захисникам України, бо дуже заважала руху вперед ворожа авіація, зокрема КАБи.

На сьогодні кількість КАБів в рази впала, бо противник змушений був кинути та розтягнути свої резерви, відповідно, у цьому відчувається якась легкість. Однак розслаблятися не можна, а потрібно ще більше працювати, якщо є така можливість.

Офіцер зауважив, що ворог намагається пристосуватися, використовує якісь нові маневри, але здебільшого то все виглядає, як старі їхні тактики. А це і спроба рухатися малими групами, і м'ясні штурми. Тобто особливого нічого нового не з'явилося, але є певні спроби у противника щось змінити чи покращити, хоча йому це не зовсім вдається. Щодо ворожої бронетехніки, то велика її кількість була знищена, тому росіяни використовують якісь більш мобільні машини. А бронетехніку загарбник використовує з державного кордону або з території РФ.

"Байкал" додав, що на сьогодні наша артилерія більше працює, ніж ворожа. А щодо FPV- дронів, то їх так багато, що не відразу можна розібратися де чиї. Чим ближче до лінії фронту, то над головою постійно шумить, гуде, як рій бджіл. Хочеться вірити у те, що наших дронів більше і ми їх якісніше використовуємо. Дрони з нічним баченням змінюють хід подій, а також змушують міняти тактику.

Спецпризначенець зазначив, що людині, яка хоче потрапити до підрозділів ЦСП, треба усвідомлювати, що це постійна робота над собою кожного дня. Потрапляючи до підрозділу, треба розуміти, що це сім'я, яка буде тобою опікуватися. Відповідно, ти маєш віддавати теж саме. А якщо конкретно, то завжди можна зайти на офіційний Telegram-канал чи сторінку у Facebook ЦСП "Омега", де є анкета, яку можна заповнити, а після того з людиною законтактують та все пояснять.