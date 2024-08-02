Росіяни перекидають нові бригади на Покровський напрямок, - DeepState

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі на Покровський напрямок йде перекидання нових бригад РФ. Наприклад, одна з ворожих бригад, яка раніше була зафіксована як розбита в районі Кринків, була відновлена в районі Джанкою і зараз перебуває в районі Бердичів, що західніше від Авдіївки. Тобто перекидання триває, і важко передбачити, скільки їх ще буде, оскільки ворог не зважає на втрати. Росіяни мають великий людський потенціал, який використовується по максимуму", - зауважив Микула.

За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, липень для України був надзвичайно складним. Оскільки ворог продовжує наступати на багатьох ділянках фронту. Це стосується не тільки Покровського, а й Торецького та Курахівського напрямків. Є просування на Куп'янському напрямку, також ворог просунувся біля Тернів. Важкі бої тривають і на півночі Харківщини.

"Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де ми втратили чимало сіл і територій. Проте найважливіше те, що ми втрачаємо людей, адже наші основні ресурси – це люди. Без людського ресурсу, без якісного солдата, який знає, що робити в окопі, виграти цю війну неможливо. Тому основне завдання зараз – зберегти частини Сил оборони, які вміють і знають, як воювати, і які не бояться", - наголосив Микула.

Від початку доби 1 серпня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Російські війська й далі найбільше атакують на Покровському напрямку.

Військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович з Харківського напрямку зазначив, що в районі селища Борова тривають постійні штурмові дії з боку ворога.







