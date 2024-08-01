На сході Харківщини росіяни намагаються відтіснити ЗСУ до річки Оскіл, - боєць 77-ї аеромобільної бригади
Військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович з Харківського напрямку зазначив, що в районі селища Борова тривають постійні штурмові дії з боку ворога
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Смуга відповідальності нашої бригади - це напрямок Борової, тобто суміжний з Куп'янським напрямком. На нашому напрямку тривають постійні штурмові дії з боку ворога. Наразі росіяни більше використовують піхоту та легку техніку, таку як багі. І значно менше використовують легкоброньовану техніку через її великі втрати. Але через велику кількість особового складу РФ ситуація у смузі відповідальності нашої бригади є дуже складною", - наголосив Віктор Петрович.
За словами військовослужбовця 77-ї окремої аеромобільної бригади, по всій лінії фронту на сході Харківщини ворог намагається відтіснити Сили оборони до річки Оскіл.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті. Він зазначив, що протягом трьох діб працював у бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках.
- 1 серпня у DeepState повідомили, що російська окупаційна армія захопила селище Тимофіївка Донецької області, а також просунулася біля 6 населених пунктів.
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