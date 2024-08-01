На сході Харківщини росіяни намагаються відтіснити ЗСУ до річки Оскіл, - боєць 77-ї аеромобільної бригади

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Смуга відповідальності нашої бригади - це напрямок Борової, тобто суміжний з Куп'янським напрямком. На нашому напрямку тривають постійні штурмові дії з боку ворога. Наразі росіяни більше використовують піхоту та легку техніку, таку як багі. І значно менше використовують легкоброньовану техніку через її великі втрати. Але через велику кількість особового складу РФ ситуація у смузі відповідальності нашої бригади є дуже складною", - наголосив Віктор Петрович.

За словами військовослужбовця 77-ї окремої аеромобільної бригади, по всій лінії фронту на сході Харківщини ворог намагається відтіснити Сили оборони до річки Оскіл.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті. Він зазначив, що протягом трьох діб працював у бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках.

1 серпня у DeepState повідомили, що російська окупаційна армія захопила селище Тимофіївка Донецької області, а також просунулася біля 6 населених пунктів.







