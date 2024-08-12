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Ексклюзив

З оперативно-стратегічної точки зору операція на Курщині тільки починається, - експерт Лакійчук

Тетяна Нижник
12 серпня, 2024 понедiлок
15:52
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України успішно завершили перший етап операції на Курщині, прорвавши оборону противника

Зміст

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ",  капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук в етері телеканалу "Еспресо".

"З оперативно-стратегічної точки зору операція на Курщині тільки починається. Чотири-п’ять діб це перший етап, перше завдання, зокрема — прорив оборони противника. З цим Сили оборони України справилися на відмінно. Тепер триватиме більш складний етап, виконання подальших задач за класикою триває до двох тижнів", - повідомив він.

Лакійчук припустив, що планує командування при наступних етапах операції в Курській області.

"Це можуть бути рейдові дії в тил ворога на інших ділянках, де він має успіх або знищення ворожих тилів безпосередньо в Курській області. Генерал Буданов ще в травні говорив, що коли росіяни діяли на Харківщині, вони концентрували сили для потужного удару по Сумщині. Цей упереджувальний удар має на меті зламати їхні плани остаточно. Як будуть розвиватися події, складно сказати, але те, що в прорив вводяться другі ешелони, а на окремих ділянках формується лінія оборони, свідчить про те, що наші хлопці швидко повертатися не збираються", - резюмував він.

  • 11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810 бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Раніше ця бригада окупантів діяла на Херсонщині.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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