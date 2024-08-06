Сили оборони не дають ворогу підступити до Липців на Харківщині, - штаб-сержант 13-ї бригади НГУ "Хартія" Дучко
Штаб-сержант служби звʼязків з громадськістю 13-ї бригади НГУ "Хартія" Кирило Дучко повідомив, що попри переважаючі сили противника, Сили оборони не дають йому підступити до Липців
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Ситуація на Харківському напрямку важка, але стабільна. Воїни нашої бригади контролюють й тримають займані рубежі. Зараз наші військові роблять все можливе й не допускають російські окупаційні війська до населеного пункту Липці. Цей населений пункт є для ворога стратегічним. Тому, вони намагаються проводити наступальні дії у бік Липців", - розповів Дучко.
За словами військовослужбовця, окупанти продовжують накопичувати сили на Харківському напрямку.
"Щодо кількості ворожих сил не можу надати інформацію. Втім, ми дійсно спостерігаємо накопичення ворожих у зоні відповідальності нашої бригади. Ворог не полишає надії вийти на рубежі населеного пункту Липці. У 2022 році територія населеного пункту була окупована й ворог мав змогу обстрілювати Салтівку та кільцеву дорогу біля Харкова зі ствольної артилерії. Однак, ми завжди готові дати відсіч дорогу, попри перевагу противника в особовому складі", - додав він.
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