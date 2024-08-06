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Головна Війна з Росією Сили оборони не дають ворогу підступити до Липців на Харківщині, - штаб-сержант 13-ї бригади НГУ "Хартія" Дучко
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Сили оборони не дають ворогу підступити до Липців на Харківщині, - штаб-сержант 13-ї бригади НГУ "Хартія" Дучко

Віталій Бесараб
6 серпня, 2024 вiвторок
15:05
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

Штаб-сержант служби звʼязків з громадськістю 13-ї бригади НГУ "Хартія" Кирило Дучко повідомив, що попри переважаючі сили противника, Сили оборони не дають йому підступити до Липців

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ситуація на Харківському напрямку важка, але стабільна. Воїни нашої бригади контролюють й тримають займані рубежі. Зараз наші військові роблять все можливе й не допускають російські окупаційні війська до населеного пункту Липці. Цей населений пункт є для ворога стратегічним. Тому, вони намагаються проводити наступальні дії у бік Липців", - розповів Дучко.

За словами військовослужбовця, окупанти продовжують накопичувати сили на Харківському напрямку.

"Щодо кількості ворожих сил не можу надати інформацію. Втім, ми дійсно спостерігаємо накопичення ворожих у зоні відповідальності нашої бригади. Ворог не полишає надії вийти на рубежі населеного пункту Липці. У 2022 році територія населеного пункту була окупована й ворог мав змогу обстрілювати Салтівку та кільцеву дорогу біля Харкова зі ствольної артилерії. Однак, ми завжди готові дати відсіч дорогу, попри перевагу противника в особовому складі", - додав він.

  • 9 липня Саранцев розповів, що російська армія сконцентрувала свої найбільші зусилля в районах Липців, Глибокого, Мороховця, Красно на Харківщині.
  • 5 серпня речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що російські окупанти перекидають свої війська з Луганської області на Харківський напрямок, а також залучають до військових дій добровольчі підрозділи
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
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