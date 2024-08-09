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У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину, - Братчук

Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
18:43
Війна з Росією Карта Курськ 08.08.24

Неподалік міста Суджи Курської області РФ захоплено склади боєприпасів, які призначалися для наступу російських терористів на Сумську область

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Про це у коментарі для Nexta повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За словами Братчука, українські військові збираються не лише наступати в Курській області, а й утримувати позиції і будувати фортифікації.

"У Суджанському районі захоплені склади з матеріально-технічним забезпеченням та боєприпасами, які призначалися для групи військ "Північ", яка мала наступати на Сумщині", - йдеться у заяві Сергія Братчука.

Речник УДА "Південь" відзначив, що інформаційна тиша серйозно вплинула на успіх операції: "росіяни були шоковані, їх застигли зненацька".

Курська область. Що відбувається

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

Читайте також: Військовий експерт припустив, якою може бути мета прориву в Курській області

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа. 

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Курськ
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