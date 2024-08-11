Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Військовий експерт Снєгирьов розповів, чи можна зупинити наступ росіян у районі Покровська
Ексклюзив

Військовий експерт Снєгирьов розповів, чи можна зупинити наступ росіян у районі Покровська

Марина Клюєва
11 серпня, 2024 неділя
21:55
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

Військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів про передумови успіху росіян на Покровському напрямку, та чи можна зупинити наступ

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо. 

"Можна зупинити, але давайте говорити про передумови успіху російської окупаційної армії. Це, по-перше, ландшафт місцевості, плоска рівнина, на відміну від інших напрямків російського наступу, де є велика, скажімо, щільність міської забудови, а Донецька область - це урбанізовані міста: маленькі, великі і середні. Тут вони користуються тим, що це, фактично, рівнинна місцевість, де українським військам важко закріпитися, особливо, враховуючи той факт, що ані другої, ані третьої лінії оборони, про яку нам розповідали офіційні особи, немає", - зазначив військовий експерт.

Він також наголосив на перевагах ворога в озброєнні.

"Друге - тотальна перевага росіян у повітрі, використання ФАБів, КАБів -  до 800 КАБів за тиждень. Втримати позиції на рівнинній місцевості за таких умов, фактично, неможливо. Третє, - перевага в засобах ураження, - це ствольна, реактивна артилерія. За інформацією Сирського, 1:3 вдалося знизити коефіцієнт вогневого ураження, який був 1:6 на користь окупантів, тобто, умовно кажучи, на 12 тисяч снарядів за добу ми могли відповідати двома, зараз ми відповідаємо приблизно чотирма тисячами, але все одно перевага у вогневому ураженні на боці окупантів", - розповів Снєгирьов.

Читайте такожВійна заглиблюється в Росію: як український наступ у Курській області змінює динаміку конфлікту. Пояснюємо

Він вважає, що збройним силам, зокрема, потрібні населені пункти поряд.

"Як зупинити: нам треба упертися відповідно в населені пункти. Не виключаю подальшого просування окупантів, ще раз підкреслюю, є декілька  умов для їхнього просування, але тут основний момент, що частину сил вже перекинуто з Донецького напрямку на Курщину. В першу чергу, мовиться про підрозділи 1-го так званого армійського корпусу, виведена так звана бригада "пятнашка", також передислоковані підрозділи 810-ї бригади морської піхоти. Себто, рейд на Курщину вже дається взнаки в моменті відведення військових підрозділів окупаційної армії безпосередньо для стабілізації ситуації на Курщині", - зазначив військовий експерт. 

А найголовнішим чинником успіху наших військових, на його думку, став би дозвіл завдавати ударів по російських військових аеродромах.

"Головне, що нам конче необхідно - це дозвіл бити по аеродромах, як це не дивно звучить і не парадоксально. Тільки завдяки отриманню цього дозволу - з використанням ATACMS із дальністю ураження 300 кілометрів - ми зможемо знизити активність російських ВКС, їх тотальну перевагу в повітрі", - додав Дмитро Снєгирьов.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що в російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

Читайте також: Військовий експерт припустив, якою може бути мета прориву в Курській області

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора".

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Курськ
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
10 серпня, 2024 субота
"Потрібно припинити вогонь": Портников про сприйняття Глобальним Півднем російсько-української війни
Китай почав нові навчання у Жовтому морі
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2024 субота
Китайські військові кораблі вперше за 5 років пройшли через води Британії на шляху до Росії
Дар'я Варфоломеєв
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Бубка на Олімпіаді нагородив уродженку РФ, яка підтримує окупацію українських територій
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 44.61
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
11 серпня
22:00
Оновлено
Запорізька АЕС
Окупанти влаштували пожежу на території Запорізької АЕС: Зеленський відреагував
21:56
ізраїльські солдати
"Будемо діяти проти терористичних організацій": Ізраїль закликає евакуюватися жителів Хан-Юніса у Газі
21:53
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині (11 серпня 2024 року)
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
21:20
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Шахтар" програв "Поліссю": Розклад і результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
21:15
Новини Заходу України
Укрзалізниця створила резерв квитків для військових: деталі
21:07
Вибух на підстанції
Пожежа на газопереробному заводі в Комі, уражений аеродром в Липецьку та знищений "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:00
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог поки не відтягує резерви із гарячих напрямків, щоб перекидати їх на Курську область, - співзасновник DeepState Погорілий
20:59
Фейк РФ
РФ публікує відеозаписи "успішних ударів" по ​​ЗСУ на Курському напрямку, проте вони були зняті давно й в інших місцях, - Insider
20:37
Ексклюзив
перше вересня, школа
Чим "Школа офлайн" загрожує учням за кордоном та дітям ВПО: аргументи експерта з освітніх питань Кондратюка
20:21
Вибух
РФ атакувала об'єкти інфраструктури Сумського району
20:15
Взяті на Курщині перші полонені з регулярних сил РФ
В мережі показали взятих на Курщині перших полонених з регулярних сил РФ
20:12
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго не прогнозує обмежень споживання електроенергії 12 серпня
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Ейджизм на всю голову
19:34
Зображення з сайту Олімпійських ігор
Помічник Гундяєва побачив диявола на афіші закриття Олімпіади-2024
18:58
Інфографіка
Ірина Коляденко, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має підсумковий медальний залік
18:38
Російські військові
"Змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків": "Атеш" фіксує переміщення військ РФ з Покровського напрямку на Курщину
18:12
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
У Парижі евакуювали людей з території навколо Ейфелевої вежі за кілька годин до закриття Олімпіади: причина
18:03
OPINION
Наталка Діденко
Винен не стрес, а банальні комплекси
18:00
Інфографіка
Наземний роботизований комплекс Ratel Н
Що таке Ratel Н: роботи, що допомагають знищувати росіян і зберігають життя українцям
17:59
Олександр Лукашенко
"Білоруський гаюн" звинуватив Лукашенка у брехні: українські дрони не залітали, їх ніхто не збивав
17:35
Бійці львівської ТрО показали роботу по автотехніці і позиціях окупантів в Курській області
Анексія територій не планується: у France 24 розповіли про наступ ЗСУ на Курщині
17:19
Ексклюзив
Білорусь солдати
"Великий блеф": військовий експерт Ступак про стягування військ Білорусі до кордонів з Україною
17:13
повістка
Завідувачка поліклініки на Херсонщині "відмазувала" від мобілізації й отримала 34 тисячі грн штрафу
16:46
Ексклюзив
Збройні Сили України
"Якщо все вдасться, Зеленський буде чемпіоном, якщо не вдасться - постраждаємо всі ми": експерт Ступак про операцію у Курській області
16:43
Камала Гарріс
Гарріс випередила Трампа у трьох ключових штатах, - опитування NYT
16:39
Командир кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов
Жителі Курщини та строковики здають ЗСУ координати кадирівців, - InformNapalm
16:18
Парвіз Насібов та Людмила Лузан
Оголошено прапороносців від України на церемонії закриття Олімпійських ігор-2024
16:06
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляційні тенденції та валютний ринок: що чекає економіку
15:43
Українські спортсмени готуються до Олімпіади-2024 попри все
Біллі Ейліш, Снуп Догг та H.E.R. виступлять на церемонії передачі Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі
15:23
Адель оголосила про заручини зі спортивним агентом Річем Полом
Співачка Адель оголосила про заручини зі спортивним агентом Річем Полом
15:01
Іран
Іран проводить військові навчання після вбивства лідера ХАМАСу в Тегерані
14:41
Хімічна зброя
Окупанти на півдні щодня застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"
14:34
Бахмут
Школи, вокзали та житлові будинки: британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті
14:01
OPINION
Олексій Мустафін
Московські баранки
13:48
ССО ЗСУ
Російська місцева влада: ЗСУ намагаються зайти в Білівський район Курської області
13:47
новини Львівщини
У захопленій Горлівці пролунав вибух: ймовірно, прилетіло по базі окупантів на машзаводі
13:28
Коли в Україні очікується підвищення температури: прогноз від Наталки Діденко
13:04
Оновлено
У Броварському районі Київщини від уламків ракети загинули 35-річний батько з 4-річним сином. Попередньо, це ракета виробництва КНДР
13:03
Оновлено
Обстріл Краматорська 11 серпня
Війська РФ зранку атакували Краматорськ: поранено п'ятьох людей
12:59
ппо
Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили 53 з 57 ворожих БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV