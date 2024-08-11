Військовий експерт Снєгирьов розповів, чи можна зупинити наступ росіян у районі Покровська

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Можна зупинити, але давайте говорити про передумови успіху російської окупаційної армії. Це, по-перше, ландшафт місцевості, плоска рівнина, на відміну від інших напрямків російського наступу, де є велика, скажімо, щільність міської забудови, а Донецька область - це урбанізовані міста: маленькі, великі і середні. Тут вони користуються тим, що це, фактично, рівнинна місцевість, де українським військам важко закріпитися, особливо, враховуючи той факт, що ані другої, ані третьої лінії оборони, про яку нам розповідали офіційні особи, немає", - зазначив військовий експерт.

Він також наголосив на перевагах ворога в озброєнні.

"Друге - тотальна перевага росіян у повітрі, використання ФАБів, КАБів - до 800 КАБів за тиждень. Втримати позиції на рівнинній місцевості за таких умов, фактично, неможливо. Третє, - перевага в засобах ураження, - це ствольна, реактивна артилерія. За інформацією Сирського, 1:3 вдалося знизити коефіцієнт вогневого ураження, який був 1:6 на користь окупантів, тобто, умовно кажучи, на 12 тисяч снарядів за добу ми могли відповідати двома, зараз ми відповідаємо приблизно чотирма тисячами, але все одно перевага у вогневому ураженні на боці окупантів", - розповів Снєгирьов.

Читайте також: Війна заглиблюється в Росію: як український наступ у Курській області змінює динаміку конфлікту. Пояснюємо

Він вважає, що збройним силам, зокрема, потрібні населені пункти поряд.

"Як зупинити: нам треба упертися відповідно в населені пункти. Не виключаю подальшого просування окупантів, ще раз підкреслюю, є декілька умов для їхнього просування, але тут основний момент, що частину сил вже перекинуто з Донецького напрямку на Курщину. В першу чергу, мовиться про підрозділи 1-го так званого армійського корпусу, виведена так звана бригада "пятнашка", також передислоковані підрозділи 810-ї бригади морської піхоти. Себто, рейд на Курщину вже дається взнаки в моменті відведення військових підрозділів окупаційної армії безпосередньо для стабілізації ситуації на Курщині", - зазначив військовий експерт.

А найголовнішим чинником успіху наших військових, на його думку, став би дозвіл завдавати ударів по російських військових аеродромах.

"Головне, що нам конче необхідно - це дозвіл бити по аеродромах, як це не дивно звучить і не парадоксально. Тільки завдяки отриманню цього дозволу - з використанням ATACMS із дальністю ураження 300 кілометрів - ми зможемо знизити активність російських ВКС, їх тотальну перевагу в повітрі", - додав Дмитро Снєгирьов.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що в російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

Читайте також: Військовий експерт припустив, якою може бути мета прориву в Курській області

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора".