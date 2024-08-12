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Путін нічого не контролює в Курській області, – голова оборонного комітету бундестагу

Олена Будько
12 серпня, 2024 понедiлок
07:01
Світ путін

Голова оборонного комітету німецького бундестагу Маркус Фабер вважає: наступ на Курську область РФ демонструє російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює

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Про це він написав у соціальній мережі X (колишній твіттер).

"Український наступ на окупаційні війська під Курськом триває краще, ніж очікувалося. Це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході та послаблює напруженість там", – зазначив Фабер.

Він додав, що цей наступ також "демонструє російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво перевантажене й не може впоратися зі своїми обов'язками".

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"Хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом", – додав депутат.

Він також зауважив, що така ситуація мала б стати для влади "приводом поговорити про більшу кількість німецьких танків Leopard 2" для України.

"Наша військова допомога Україні – найкраща інвестиція в нашу безпеку, адже вона щодня зменшує потенціал російської загрози. Вона захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцем. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити", – написав Фабер.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

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7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора".

Уночі суботи, 10 серпня, у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

Теги:
Росія
Німеччина
Війна з Росією
Курськ
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