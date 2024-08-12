Ворог зміщує акценти в застосуванні авіації: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про зменшення кількості ворожих КАБів на Харківському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо озброєння противника, то на всіх відтинках фронту він застосовує все те, що виготовляється російським ВПК чи передається РФ третіми країнами, які підтримують країну-агресорку. Інтенсивність застосування КАБів залежить від можливості противника бути присутнім у повітрі. На поточний момент можна сказати, що не дуже суттєво, але знизилося використання загарбником КАБів як по лінії бойового зіткнення, так і по прифронтових селах та містах", - прокоментував командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

За його словами, зменшення інтенсивності у застосованні ворогом КАБів є тимчасовим явищем, і це пов'язано з тим, що противник дещо зміщує свої акценти у застосування авіації.

"Для того, щоб вирішити це питання, необхідно отримати дозвіл від наших міжнародних партнерів по завданню дальнього високоточного ураження в глибину РФ, зокрема і по летовищах ближнього базування. Сили оборони ці завдання виконують безпілотними системами, яких за минулий місяць застосували більше, ніж противник. Але для того, щоб унеможливити роботу ворожої високоінтенсивної авіації, ми маємо отримати дозвіл на використання високоточної зброї. Я впевнений, що цей день обов'язково настане, фронт забезпечить передумови для наших дипломатів, які нададуть необхідні аргументи та доводи, аби отримати ці дозволи", - резюмував Юрій Федоренко.