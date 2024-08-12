ОСУВ "Таврія": росіяни передислоковують деякі підрозділи на Курщину, але їхня кількість порівняно невелика

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Так, підтверджується перекидання деяких російських військових частин із Придніпровського напрямку і загалом із Запорізької області на північ. Однак потрібно розуміти, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема і в Запорізькій області, і та кількість підрозділів, які вони передислоковують, порівняно невелика, щоб говорити про якесь ослаблення чи зняття заслону для продовження наступу на південному напрямку", - сказав Лиховій.

Аналізуючи статистику він зазначив, що за вчорашню добу в операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" зафіксовано 13 штурмових дій противника.

"Це найбільше за серпень місяць. У липні вони також були не дуже активними наприкінці місяця. Можливо, це їхні демонстраційні дії, щоб показати, що вони можуть спробувати наступати і в таких умовах, коли вони трохи проводять заміну певних підрозділів. Однак потрібно бути пильними, і не лише військовому командуванню, яке за умовчанням все це бачить і розуміє, а й тій частині нашого суспільства, яке має активну позицію і стежить за перебігом дій на лінії фронту. Щоб не складалося враження, що ми вже перемагаємо і Курськ наш. Це зовсім не так. Ми наголошуємо на тому, що важливий кожен відрізок, кожна ділянка. Це все українські території, і їх потрібно утримувати", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.