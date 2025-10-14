Але ситуація відрізняється від 2022 року. І запас сили в людей менше, і ставлення до держав, що приймають біженців, змінилося в багатьох місцях не на краще. Будуть конфлікти.

На цьому фоні Кремль запускає контрхвилю — активізує свою агентуру для розпалювання конфліктів навколо біженців з України. Це стосується переважно Європи, але не тільки. Один з таких прикладів у США продемонстрував Олександр Коваленко.

Це дуже чітке, практичне завдання, на яке доведеться реагувати демократичним країнам. Читайте також: Війна як ракова пухлина Розумний варіант — інвестиція в зміцнення Сил протиповітряної оборони/ПРО України та нейтралізацію російських підспівувачів. Другий, як завжди, — чинити опір танцям довкола "свободи слова".

Але є багато прикладів, коли все настільки прозоро, що посилання на свободу слова не працюють, бо зміст публікацій доводить: громадяни ЄС і США чітко відпрацьовують російський порядок денний — сьогодні нападають на Маю Санду, завтра на Україну, післязавтра на ще якусь ціль.

Це не громадянська позиція — це контрольований та синхронний зовнішній вплив, який в певний момент може бути налаштований на внутрішні політичні питання для створення внутрішніх криз. Це вже проблема не України. А тих країн, де активуються такі персонажі.