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Головна Погляд Російські опозиціонери. Як перетворити нашу образу на тактичну перевагу?
OPINION

Російські опозиціонери. Як перетворити нашу образу на тактичну перевагу?

Вадим Денисенко
4 серпня, 2024 неділя
14:01
Погляд Вадим Денисенко

Головна поразка Путіна — це якщо Україну й українців визнають субʼєктами та окремим народом. І це те, що перш за все повинні просувати "хороші росіяни"

Зміст

1. Приблизно 3-4 місяці тому "хороші росіяни" змінили свою риторику щодо України. Формально це почалося з різних спічів від Юлії Латиніної про те, що українці посилають хороших росіян, а відтак можна не звертати увагу на українців. І з цього моменту, ця позиція стала певним трендом.

2. Водночас цей посил Латиніної збігся з іншим, більш важливим трендом: "хороші росіяни" чітко усвідомили, що на горбу ЗСУ вони не увійдуть в Кремль. А відтак продовжувати загравати з українським питанням більше немає сенсу. Особливо зважаючи на те, що українці справді, у своїй масі, вважають "хороших росіян" негативним явищем.

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3. Логічним продовженням цих двох аспектів, є заяви Кара-Мурзи про те, що росіяни не мають колективної відповідальності, а в усьому винен Путін. Він говорить те, що стало консенсусом серед російської опозиції. А наша позиція, яка полягає в тому, що всі "хороші росіяни" - "погані хлопці та дівчата" тільки розвʼязує їм руки в їхніх висловлюваннях.

Як би це не було нам неприємно чути, але ми дозволили їм стати в позу ображеного. І це наша велика помилка. Я розумію, що зараз багато хто почне говорити про справедливість, чесність і т.д. Але це політика і тут не йдеться про це. Ще раз повторюся: ми дозволили їм удати, що вони ображені. І їхня реальність — інша ніж наша.

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4. З великою долею імовірності ми можемо допустити, що американці спробують переформатувати російську опозицію і спробують надати їм певні смислові речі. Річ у тому, що починаючи з ідіотичного рішення про "голосування на президентських виборах о 12.00", російська опозиція взагалі не попадає в бажання не лише глибинного народу, але й своїх прихильників. Це, між іншим, ще одна причина, чому їм потрібно було удати, що їх образили українці — їм потрібно перенести свої помилки на інших.

5. Тепер щодо сенсів, які будуть пробувати навʼязувати американці. Вони не зможуть не вказувати на тему України. Сьогоднішня одностайна позиція українського політикуму справедлива і правильна. Але правильна, як перший крок. Ми висловили своє обурення і тепер ми, а не вони ображені. І наша прагматична задача перетворити нашу образу на заяви хороших росіян про чітку підтримку України. Я розумію, що багато хто волів би сказати: "та пошліть їх…", але в політиці так не працює. Ми маємо нашу образу перетворити на нашу тактичну перемогу і змусити їх знову (навіть нещиро) говорити те, що вигідно нам.

Окремо я хотів би звернути увагу на ще одну важливу, як на мене, річ: ця війна — це не лише про території. Головна поразка Путіна — це якщо Україну й українців визнають субʼєктами та окремим народом. І це те, що перш за все повинні просувати "хороші росіяни".

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
США
русскій мір
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