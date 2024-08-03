Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси...
Щиро радію, що російських політичних вʼязнів, зокрема, Володимира Кара-Мурзу, витягнули з тюрем і не дали з ними розправитися в Росії аж до позбавлення життя
Ми разом відкривали площу Бориса Нємцова у Вашингтоні (до речі, був присутній лише посол України, інші посли до останнього чекали, чи буде хтось з офіційного Вашингтона…).
Незабаром, як було обіцяно у виступі посла України в США, в Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова.
Впевнений, з такими людьми можна говорити й переконувати їх. Немає "хороших чи поганих рускіх". Є злочинці. Є покірна більшість і є ще ті, хто повністю не обдурений російською пропагандою. Вони або в тюрмах, або закордоном.
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Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси. Але у спільній боротьбі з російським режимом нам треба знаходити аргументи для пошуку спільних ефективних шляхів.
І так — санкції не можна зменшувати. Лише кардинально підсилювати. Врешті-решт завдяки й цим міжнародним санкціям стало можливим витягнути російських опозиціонерів із тюрем.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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