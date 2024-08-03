Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси...
OPINION

Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси...

Валерій Чалий
3 серпня, 2024 субота
18:05
Погляд Валерій Чалий

Щиро радію, що російських політичних вʼязнів, зокрема, Володимира Кара-Мурзу, витягнули з тюрем і не дали з ними розправитися в Росії аж до позбавлення життя

Зміст

Ми разом відкривали площу Бориса Нємцова у Вашингтоні (до речі, був присутній лише посол України, інші посли до останнього чекали, чи буде хтось з офіційного Вашингтона…).

Незабаром, як було обіцяно у виступі посла України в США, в Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова.

Впевнений, з такими людьми можна говорити й переконувати їх. Немає "хороших чи поганих рускіх". Є злочинці. Є покірна більшість і є ще ті, хто повністю не обдурений російською пропагандою. Вони або в тюрмах, або закордоном.

Читайте також: Пресконференція російських політв'язнів: слід запросити їх в Україну

Вони ніколи не пристануть на українські національні інтереси. Але у спільній боротьбі з російським режимом нам треба знаходити аргументи для пошуку спільних ефективних шляхів.

І так — санкції не можна зменшувати. Лише кардинально підсилювати. Врешті-решт завдяки й цим міжнародним санкціям стало можливим витягнути російських опозиціонерів із тюрем.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Читайте також:
Сергій Куюн
Автор Сергій Куюн
1 серпня, 2024 четвер
Про угорсько-словацькі погрози або, як ми самі собі привезли проблеми
На фото: Андрій Данилко
Автор Дар'я Тарасова
30 липня, 2024 вiвторок
"Воно не перекладається": Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська
Tomahawk
Автор Роман Яворський
1 серпня, 2024 четвер
Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін 
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 серпня
18:09
Оновлено
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
"Карпати" зіграли в нічию з "Вересом". Результати й розклад 1-го туру УПЛ
17:50
Кримський міст
У ЗСУ пояснили, яким чином Кримський міст допомагає в утилізації російської ППО
17:43
Ілля Ковтун
На Олімпіаді-2024 український гімнаст Ковтун посів четверте місце у вільних вправах
17:29
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
Байден попередив Нетаньягу, що США припинять допомогу, якщо Ізраїль сприятиме ескалації конфлікту з Іраном, - Axios
17:22
Оновлено
безпілотник, дрон
Сили оборони вночі вдарили по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ: є перші фото з супутника
17:21
Українські шаблістки пройшли до фіналу і гарантували Україні четверту медаль на Олімпіаді-2024
17:08
Армія України потопила російський підводний човен у Севастополі
16:47
ЗСУ
На фронті російські окупанти атакують на 10 напрямках: де найактивніше
16:22
Ексклюзив
перемовини Китай США
"США не допустять Китай до переговорів з Росією": Фейгін назвав причину
16:19
Полковник ЗСУ Андрій Усанов (світлина 2016 року)
"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени": 31 бригада просить не знімати з командування полковника Андрія Усанова
16:12
стела на в'їзді у Донецьку область
Росіяни атакували приватний сектор у Покровську: загинула людина, є постраждалі
16:07
OPINION
Олег Постернак
Гарріс потрібна ціннісна електоральна війна
15:53
Обслуговування, музика та меню лише російською: з кафе у Затоці вигнали відвідувачку, яка просила персонал перейти на українську
15:52
У Німеччині на гоночній трасі стався вибух: постраждали 22 людини
15:19
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдруге за день вдарили по передмістю Харкова
15:02
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях вийшла у півфінал Олімпіади-2024
14:57
Партизани знайшли прихований штаб ФСБ у Ялті
14:48
ведмідь бурий
У румунських Карпатах ведмідь напав на 19-річну туристку: уряд скасував мораторій на полювання
14:44
Підполковник Олег Могульський та полковник Леонід Хода
1-ша окрема танкова Сіверська бригада отримала нового командира: хто це
14:34
Ілюстративне фото
У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у підпалі військових автівок
14:33
Оновлено
вибух
На Херсонщині росіяни скинули з дронів вибухівки на цивільних: 4 постраждалих
14:29
Оновлено
Після нічної атаки "шахедами" пожежу на Вінниці гасили 2 спецпотяги та 64 рятувальники
14:01
OPINION
Володимир Ар'єв
Пресконференція російських політв'язнів: слід запросити їх в Україну
14:00
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
"Не раніше 20 січня 2025 року": Фейгін спрогнозував, коли можуть розпочатися переговори з РФ
13:57
загибла риба
На ТОТ Донеччини масово гине риба через забруднену воду в місцевих ставках, - ЦНС
13:42
діти, злочини росії
З ТОТ Херсонщини повернули ще 8 українських дітей
13:37
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
13:25
втрати окупантів
Зменшення добових втрат РФ на фронті свідчить про зміцнення позицій окупантів на Харківському напрямку, - розвідка Британії
13:18
ракета Нептун
Румунія спільно з Україною планує удосконалювати ракети "Нептун", - ЗМІ
12:57
Ллойд Остін
Остін скасував угоди трьох підозрюваних у теракті 11 вересня про співпрацю зі слідством
12:52
дощ у Львові погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли й де в Україні пройдуть дощі 4 серпня
12:38
Михайло Романчук
Романчук знявся з другої кваліфікації Олімпіади-2024 у плаванні: причина
12:06
OPINION
Ростислав Павленко
Час не розуміти Путіна
11:59
війна з Росією, вибух, Росія
Дрони ГУР уразили нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області, він забезпечував окупантів на Донеччині та Луганщині, - ЗМІ
11:44
електроенергія
Українців закликають раціонально та ощадливо використовувати електроенергію: ситуація в енергосистемі на 3 серпня
11:33
Діти російських агентів Дульцевих дізналися про те, що вони росіяни, вже в Москві під час обміну полоненими
11:07
росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині
За тиждень Росія запустила по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
10:59
Ісмаїл Ганія
Іран арештував десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС Ганії, - NYT
10:54
Обстріл Донеччини 3 серпня
Російські війська за добу на Донеччині вбили трьох цивільних, вісьмох поранили
10:51
Хорватія
Хорватія обурилася через заяву голови МЗС Угорщини щодо "ненадійності країни для транзиту нафти"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV