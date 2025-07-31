Російські шахеди стали масово бити по Києву через те, що протидія їм не в пріоритеті
Секти політиків, які вже давно в минулому, допитувалися, за що молодь вийшла на протест з картонками?*
Молодь вийшла за те, щоб такого, як цієї ночі в Києві, більше ніколи не було.
- Кожен раз, коли якийсь міністр вносить чергові 100 мільйонів застави й не сідає у в'язницю, а продовжує виконувати свої обов'язки, він не просто краде якісь абстрактні гроші, а конкретно краде своїми руками зенітні ракети, які мали б збивати дрони, що летять нам на голови.
- Кожен раз, коли у якогось тіпа стоїть в хаті золотий унітаз, цей унітаз не береться з космосу. На цей унітаз крадуть гроші в армії.
- Кожен раз, коли трапляється якась біда, вона трапляється, бо нас атакує ворог, а хтось десь сп*здив наші гроші.
І молодь чудово це розуміє. Тому вона на вулицях з вимогами.
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Єдина причина, чому російські шахеди стали масово вражати цілі у Києві та по всій країні – протидія їм не в пріоритеті. Бо у нас золоті унітази та пресконференції.
Проблема російських шахедів – це не тільки смерті та руйнування. Першочергово це зневіра і безпорадність перед зброєю ворога. Ще кілька місяців такого ракетного терору і деякі люди почнуть закликати повалити владу, припинити спротив і здатися. Від такого сценарію програють всі.
Зараз є дуже короткий проміжок часу, протягом якого має бути знайдено ефективне протишахедне рішення.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер, військовослужбовець
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