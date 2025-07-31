Молодь вийшла за те, щоб такого, як цієї ночі в Києві, більше ніколи не було.

Кожен раз , коли якийсь міністр вносить чергові 100 мільйонів застави й не сідає у в'язницю, а продовжує виконувати свої обов'язки, він не просто краде якісь абстрактні гроші, а конкретно краде своїми руками зенітні ракети, які мали б збивати дрони, що летять нам на голови.

, коли якийсь міністр вносить чергові 100 мільйонів застави й не сідає у в'язницю, а продовжує виконувати свої обов'язки, він не просто краде якісь абстрактні гроші, а конкретно краде своїми руками зенітні ракети, які мали б збивати дрони, що летять нам на голови. Кожен раз , коли у якогось тіпа стоїть в хаті золотий унітаз, цей унітаз не береться з космосу. На цей унітаз крадуть гроші в армії.

, коли у якогось тіпа стоїть в хаті золотий унітаз, цей унітаз не береться з космосу. На цей унітаз крадуть гроші в армії. Кожен раз, коли трапляється якась біда, вона трапляється, бо нас атакує ворог, а хтось десь сп*здив наші гроші.

І молодь чудово це розуміє. Тому вона на вулицях з вимогами. Читайте також: Криза режиму одноосібної влади

Єдина причина, чому російські шахеди стали масово вражати цілі у Києві та по всій країні – протидія їм не в пріоритеті. Бо у нас золоті унітази та пресконференції.

Проблема російських шахедів – це не тільки смерті та руйнування. Першочергово це зневіра і безпорадність перед зброєю ворога. Ще кілька місяців такого ракетного терору і деякі люди почнуть закликати повалити владу, припинити спротив і здатися. Від такого сценарію програють всі.