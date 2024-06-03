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OPINION

Російський імперіалізм стверджує універсальну істинність свого лайна

Володимир Єрмоленко
3 червня, 2024 понедiлок
20:06
Погляд Володимир Єрмоленко

Памʼятаєте анекдот з "Ностальгії" Тарковського - "я здесь живу"?

Зміст

Чоловік витягає іншого чоловіка з багнюки, і той, кого витягли, каже: що ти зробив? я тут живу.

Цікаве вираження суті "русской ідеї" - привʼязаність до свого лайна та його експансійне поширення. Тарковський — на жаль, теж її симптом.

Європейський імперіалізм будувався на думці насильницького витягнення з лайна: все, що не ми — лайно, і ми витягнемо тебе з твого лайна, ми вирвемо тебе з корінням з твого лайна.

Російський імперіалізм інший, він будується на думці про універсальну істинність свого лайна: це моє лайно, я тут живу, я нічого не буду змінювати — і я буду ширити це лайно далі світом, я затягну вас у це лайно, бо воно і є істина.

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Це найсильніше в історії опирання варварства у його зіткненні з цивілізацією: це всмоктування цивілізації в чорторий варварства. Варварство одягається у вбрання цивілізації й стає ще більшим варварством. "Вежлівиє люді" маскуються під цивілізованих, а насправді є цинічними вбивцями.

Думаю, саме тому російські солдати лишають своє лайно скрізь, куди вони приходять. Це маркер цієї повзучого колапсу цивілізації.

Лайноімперія.

Копроімперіалізм.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Росія
російська армія
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