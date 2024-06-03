Чоловік витягає іншого чоловіка з багнюки, і той, кого витягли, каже: що ти зробив? я тут живу.

Цікаве вираження суті "русской ідеї" - привʼязаність до свого лайна та його експансійне поширення. Тарковський — на жаль, теж її симптом.

Європейський імперіалізм будувався на думці насильницького витягнення з лайна: все, що не ми — лайно, і ми витягнемо тебе з твого лайна, ми вирвемо тебе з корінням з твого лайна.

Російський імперіалізм інший, він будується на думці про універсальну істинність свого лайна: це моє лайно, я тут живу, я нічого не буду змінювати — і я буду ширити це лайно далі світом, я затягну вас у це лайно, бо воно і є істина.

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Це найсильніше в історії опирання варварства у його зіткненні з цивілізацією: це всмоктування цивілізації в чорторий варварства. Варварство одягається у вбрання цивілізації й стає ще більшим варварством. "Вежлівиє люді" маскуються під цивілізованих, а насправді є цинічними вбивцями.

Думаю, саме тому російські солдати лишають своє лайно скрізь, куди вони приходять. Це маркер цієї повзучого колапсу цивілізації.

Лайноімперія.

Копроімперіалізм.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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