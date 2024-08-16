Але, бувши соціальним науковцем, я користуюсь іншою оптикою. Згрубша, мінімум половина населення Московської Федерації має мішане етнічне походження. Русскіми (тм) за п'ятою графою часто вважають персонажів, серед чиїх предків не було жодного великороса, що водив хороводи поміж берізок.

В часи СРСР для кар'єри була потрібна красива п'ята графа. Найменш красивим вважались записи (єврей) і (німець). А локально в Криму - (кримський татарин). Ну ви же самі понімаєтє, почєму.

Серед "хороших русскіх" (тм) був навіть один президент України, а саме Л.Д.Кучма, мешканець села Чайки, який з кар'єрних міркувань писався русскім. А потім перестав. Навєрноє, чьто-то случілось. Я б не став кидатись камінням в пана експрезидент за цей вибір.

Отже, правдиво хорошим є той русскій, який перестав ідентифікувати себе із підданством тоталітарного режиму, тобто відмовився від політичної ідентифікації із путінізмом. А для закріплення результату згадав про етнокультурні ідентичності своїх предків. В кого бабця була ерзя, а в кого дід українцем. Всі сучасні ідентичності великих груп є певною мірою результатом соціального конструювання. Бо успадковані ідентичності (за Марсіа) швидко втрачають свою адаптивну цінність. Це стосується не лише світлих ельфів і орків, але і міжнародно визнаних держав, утворених менш як 100 років тому, так званих неісторичних націй.

Щодо опозиціонерів.ру, в стрічці згадують господіна Шеховцова, який іноді пише розумні речі, але на місці України в цього господіна знаходиться явна сліпа пляма. Звідки він взяв тезу про соціокультурну схожість України з Московською Федерацією, відає хіба що граф Уваров.

Якщо ми такі схожі, чому ми воюємо? Тому що українці хочуть зберегти свій спосіб життя. А московити хочуть накинути українцям свій спосіб. Якщо ж вірна теза про схожість, тоді вірно і зворотне. Зросійщувати Україну чи українізувати Московську Федерацію — какая разніца?

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

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