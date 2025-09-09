І ні, це не питання, звідки беруться недоумки, що під час війни, коли навколо купа травмованих військових і цивільних, дозволяють собі ці звуки. Запаси довбограїв та ідіотів невичерпні. Ми навіть бачимо, як 140 млн з них можуть обʼєднатися в цілу країну. Чому б сотням чи тисячам не створити субкультуру, членам якої здається, що саме так треба демонструвати свою крутість і наявність мізків. З цим якраз все зрозуміло.

Але ні, питання в іншому. Чому з ними не борються? Українські політики люблять популізм. Люблять робити те, що подобається людям. Так зробіть це зараз. Зробіть це у випадку, коли ви цим не нашкодите ні економіці, ні суспільству.

От реально, — українського політика хлібом не годуй, дай зробити щось, що підніме рейтинги. Політики вже два роки під час війни живуть в режимі "а через три місяці вибори, я точно знаю навіть конкретну дату". І коли треба просто взяти й підняти с землі те, що відразу зробить тебе популярним, вони нічого не роблять.

Причому є ж і зворотний бік. Рано чи пізно це закінчиться трагедією. Рано чи пізно один із цих зухвалих примарних гонщиків буде вбитий. Бо в країні дуже багато людей вже вміють вбивати. І вони ж не дуже люблять такі звуки. І що тоді? Хто тоді буде призначений винним? У трагедії, де найменший рівень емпатії буде викликати саме вбитий гонщик?

Причому ж нічого не треба вигадувати. Вже давно є терміни про "шумове забруднення" і камери, що можуть заміряти рівень шуму. То треба просто очолити процес. І, може, навіть незначний грошовий потік, який зʼявиться для впровадження інструментарію. То чому ж ні? Та люди навіть будуть вітати, якщо по всіх цих гонщиків в один день прийде не поліція, а ТЦК. Але ні. Читайте також: Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні

Це немає логічного пояснення. Багато лажі в Україні має пояснення. Є корупційні інтереси. Є політичні. Можна зрозуміти, чому не хочуть відключати телеграм. Прийняти не можна, а логіку зрозуміти легко. Так само небажання легалізувати проституцію чи канабіс легко пояснити грошовими потоками, з яких не хочуть злазити.

Але тут що? Ну, не ганяють же вечора на мотоциклах по Києву Єрмак і Зеленський, знімаючи стрес. І не робить це внучата племінниця Меланії. То що зупиняє політиків від переслідування деструктивної субкультури? І заробляння балів перед виборами, які колись таки будуть?

Не розумію?

Може, вони не чують? Бо за містом тихо, а в урядовий квартал пускають тільки з перепустками? Ну, тоді прийшов час згадати гасло "почую кожного". Та й у всіх політиків є політтехнологи, які точно масово не живуть у Конча-Заспі. І чують це. Іноді плутаючи мотоциклістів і шахеди. Чи щоб щось робилось, треба, щоб сплутав їх дрон перехоплювач?