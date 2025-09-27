Так от — це взагалі нічого не означає, бо ніякого фактичного "перехоплення" (типу змусили змінити курс, завадили польоту або ж збиття) не відбувається.

Бо, по-перше, усі ці "перехоплення" відбуваються, як правило, в міжнародному повітряному просторі. По-друге, це термін з часів Холодної війни, коли таке "перехоплення" означало тренувальний виліт та відпрацювання навичок з реального перехоплення.

Коли я служив біля Японії, з якою у СРСР не було мирного договору, такі та інші перехоплення чи провокації відбувалися постійно. Ми підходили занадто близько до їх територіальних вод, вони в міжнародних водах відпрацьовували по нас імітацію атаки й тому подібне. Але ніхто реального вогню не відкривав, бо усі розуміли, що за спиною окремого літака чи корабля стоїть більш потужна сила. І якщо ця бойова одиниця не несе реальної загрози, то ніхто сам більш масштабне зіткнення ініціювати не буде.

Читайте також: Найлогічніше рішення: Польща готується збивати російські дрони

До того ж момент, коли на тебе пре кілька літаків, які здатні потопити твій есмінець, а ти можеш це уникнути, збивши їх раніше — це ще той психологічний момент. І всі чекають наказу згори, а літак летить набагато швидше, ніж відбуваються усі ці дзвінки в столиці для отримання наказів. Тому на практиці усе і закінчується умовними "перехопленнями".

І як би комусь не хотілося, щоб ті російські літаки почали збивати — ніхто цього робити не буде, допоки відповідна країна не буде готова вступити у війну з РФ. Ну, або ціле НАТО. Такі реалії, а не те що говорять політики з телевізора.

Джерело

Про автора. Сергій Гузь, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.