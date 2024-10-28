Якщо його підтримають, державний і комунальний сектор можуть перейти у "приватні руки" без належної приватизації.

Але важливі для нацбезпеки підприємства мали б бути захищені. Для цього Конституція України передбачила запобіжник. Верховна Рада має затвердити перелік майна, яке не може потрапити у приватні руки.

Для розуміння: до такого переліку якось не потрапило підприємство "Моторсіч" і далі воно перейшло до рук Богуслаєва, якого зараз судять за державну зраду. Ось наслідки того, що перелік був неякісно складений. Але коли його немає взагалі – то нацбезпека не захищена жодним чином. Тобто у нас немає табу на перехід жодного підприємства у приватні руки.

Верховна Рада скасувала цей перелік 2019 року і новий не прийняла.Таким чином Конституція порушується вже 5 років. На це порушення мав би вказати Конституційний суд, до якого звернулися понад 50 нардепів, але він самоусунувся . Велика Палата тут просто закрила провадження і не приймав рішення щодо цього питання. Спитатися: чого 5 років розглядали?

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З усієї Великої Палати Конституційного Суду було лише два судді, які намагалися захистити національну безпеку. Це судді Віктор Городовенко (доповідач) та суддя Олег Первомайський, але колеги їхні аргументи не почули. Якщо Городовенко апелював до норм закону, президентського указу, то Первомайський вирішив пояснити колегам, які не усвідомлюють зміст Основного закону, як тепер виглядає ситуація, посилаючись на слова кіногероя, якого зіграв Джонні Депп:

"В одному відомому голлівудському фільмі майже на його завершенні один кіногерой, якого грав Джонні Депп…, сказав іншому у виконанні Орландо Блума…: "Якщо ти чекав слушного моменту, то це був він". Був у тому розумінні, що ти його щойно безповоротно втратив. Конституційний Суд уникаючи ухвалення непростих рішень, ризикує втратити авторитет, довіру та сенс свого існування".

Склад Великої Палати, яка не побачила загрози нацбезпеці під час розгляду цього питання: Віктор Кривенко (головуючий), Оксана Грищук, Віктор Кричун, Віктор Колісник, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Алла Олійник, Олександр Петришин, Сергій Різник, Петро Філюк, Галина Юровська.

Коли мова йде про сенс існування Конституційного Суду – то це питання інституційної спроможності цієї структури захищати під час війни Основний Закон, який чітко окреслив питання нацбезпеки.

Так от зараз через те, що Конституційний суд самоусунувся, переліку держава не має, а парламент змінив закон, під час війни оборонні та стратегічні підприємства Фонд держмайна виставляє на продаж. А Верховна Рада так і не надає перелік тих підприємств, які держава вважає важливими. Ба більше, у порядку денному з’являється проєкт № 6013.

Така державна політика щодо відчуження майна може нести загрозу й зі сторони як Росії, так і Китаю, який теж використовує свою економічну силу для набуття права власності на різні стратегічні об’єкти в інших країнах, роблячи їх з часом залежними від китайських грошей.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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