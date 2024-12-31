І я вдячний своїй "бульбашці".

Але ж правда в тому, що поза моєю "бульбашкою" в Україні існує антисемітизм, шовінізм, побутовий расизм. І це стосується не тільки євреїв. Просто євреї — то єдиний великий етнос, який живе сторіччями поруч з українцями. І коли є проблеми, коли є труднощі, в людях включається пошук винного. І євреї завжди добре підходили.

Але питання в тому, що часи, коли інакшими були тільки євреї, — закінчуються. І це чи не найбільший виклик для України після війни.

Цей виклик — депопуляція. І міграція як єдина можлива відповідь. Фактично після війни Україна буде мати вибір: або бути бідною і залишатися монокультурною, або розвиток і міграція. Навіть перед повномасштабним вторгненням бізнес стикався з дефіцитом кадрів. Війна кратно збільшила цю проблему. Більшість біженців вже не повернеться, посиливши виклики хронічної депопуляції. І так, держава Україна, навіть вистрибуючи зі штанців, чи навіть роблячи всі реформи правильно, нічого тут зробити не зможе. Не повернулись польські сантехніки з Британії. Хоча Польща - то взірець правильних політик і реформ. Читайте також: Мігранти, соціальні ліфти і чому "це було вже"

Українці на початку 20 століття — чи не найбільша нація в Європі. Україна зараз — країна із викликом депопуляції. Наслідок постійного геноциду з боку російської імперії й кількох світових воєн. І нам з цим наслідком жити. І цей процес незворотній. Ми не живемо в 10 чи 16 столітті, коли після воєн чи епідемій чуми населення швидко відновлювалось. Такого не буде. Люди вже дуже неохоче народжують нових людей, це стала тенденція в усьому світі, й українці не стануть раптом в кількох поколіннях народжувати по 3-4 дитини.

Це ще один бік української трагедії.

Тому тільки міграція. Причому це навіть не вибір. Це доля. Бо якщо держава буде і далі закривати очі на цю проблему, як мала дитина, бо непопулярно, то людей буде завозити бізнес. І більш масово, ніж він робить зараз. І цей процес не зупинити.

І про бідність без міграції. Це ж навіть не про питання кількості людей. Он у Фінляндії живе 5 мільйонів людей і наче добре. Плюс роботизація. Мова про податки. І про тих, хто їх платить і хто на них живе. Бо в Україні, завдяки корупції, і так багато хто свідомо обирав корупційну ренту замість податкової (нічого особистого, просто вигідніше). А тепер проблема платників податків і умовних пенсіонерів посилиться, тим більше, що якщо пенсіонер виїхав і живе деінде, він все одно отримує пенсію на свою українську картку. А от працездатна людина з часом починає платити податки там, де вона живе. Читайте також: Демографія в Україні: алярмізм і реалізм

Тому якщо країна не хоче бути бідною і відсталою, то ми приречені на міграцію. А, значить, маємо готуватись до того, що "іншого" буде більше. І розуміти, що "інше", то не гірше, то просто інакше.

І розуміти, що природні тертя через зіткнення з інакшістю мігрантів будуть стократно посилюватись росіянами. Які нікуди не зникнуть, і які роблять це по всій Європі. Підтримуючи абсолютно всі партії, які виступають за "чистоту нації" і таке інше. То ж виступаючи проти мігрантів в Україні, ви свідомо чи ні граєте на руку росіянам. Як і "менора с*ач" вже зараз роздувається тими самими росіянами.

Тому завдання максимально просте і складне водночас. Ми будемо мати мігрантів. Більше і більше. Ми будемо мати росіян, які будуть роздувати проблеми, пов'язані з міграцією. І наше завдання — залишитись людьми й не піддатись в таких умовах на російську пропаганду. Це величезний виклик для українського суспільства. Який неможливо уникнути. І до якого треба готуватись.

І будо б непогано, якби готувалась і держава. Спрощуючи умови отримання дозволів на роботу в Україні, бо контролювати процес із легальною міграцією завжди легше, ніж з неконтрольованою. Не кажучи вже про корупцію, яка процвітає в цьому кутку роботи українських силових органів. А може й взагалі взяти проактивну позицію і визначати, звідки, кого і скільки ми залучаємо.