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OPINION

Мігранти, соціальні ліфти і чому "це було вже"

Юрій Богданов
19 листопада, 2024 вiвторок
18:03
Погляд

Перемога Трампа відкрила можливість багатьом людям не ховатися. Відкрити свої обійми десь ксенофобії, десь відвертому расизму, десь мізогінії (тільки справжній, а не пародійній)

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Ну, кому що. Особливо, звісно, у європейців ісламофобія полізла, в США — до мігрантів з сусідніх країн.

Тут показово, звісно, розібрати, як ця ксенофобія та істерія формуються. Бо не вперше.

Наприклад, перша міграційна екзистенційна криза в США сталася коли в США масово поїхали ірландські біженці (внаслідок великого голоду). Ну бо, по-перше, це "с*ані католики", які служать Папі, а — по-друге — це якась селянщина. Релігійний фактор в США і зараз величезний, у 21 столітті, а що казати про 19? 

Звісно, ірландців за людей особливо не рахували, тому займалися вони переважно невдячною і дешевою роботою. Тих, хто добирався до західної частини країни чекала конкуренція з китайцями, яких масово завозили як раб… робочу силу до Каліфорнії після її анексії й теж за людей не рахували. Ірландці у процесі конкуренції влаштовували конкурентам етнічні чистки. 

Дискримінація за релігійною ознакою, статус людей 3 сорту й оце все було символом перших 30-50 років перебування ірландців в США. Звісно, вони не лишалися у боргу: їх банди, побудовані як пародія на католицькі ордени — це, фактично, перша американська "мафія". 

А ще ці католики, які оселилися переважно у Нью-Йорку та у Бостоні, дуже любили їздити до британської колонії — Канади. Вони брали з собою рушниці, вибухівку і гарний настрій. Щоб влаштувати британські погроми, з вбивствами військових і цивільних. Так, якщо ти соціально не облаштований, ти знайдеш кого в цьому звинуватити. Особливо, коли до "головного ворога", який тебе батьківщини позбавив, можна легко дотягнутися.

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Політично ірландців, які були релігійними паріями, підібрали демократи. Які після поразки рабовласників у Громадянській війні від республіканського уряду втратили основну базу підтримки у традиційного північного виборця. Вони почали захищати права пригнічених ірландців, які масово йшли на заводи молодої американської промислової революції. Саме так почався шлях Демократичної партії як захисника прав робітників і меншин. Тоді етноконфесійних.

Потім підтягнулися італійці (переважно з селянського півдня) і євреї (з таких саме архаїчних містечок Східної Європи). Вже вони опинилися у статусі людей третього сорту. На той час ірландці масово йшли не тільки на заводи та у банди, але й у поліцію. А італійці і євреї зайняли їх місце у соціального дна. З латиноамериканцями все те саме, але вже у 20 столітті. Масова міграція мексиканців в США повʼязана з Другою Світовою, бо робоча сила була критично потрібна. 

Чому кожна хвиля мігрантів, яких сприймали виключно як людей третього сорту і виконавців найменш кваліфікованої праці, породжували етнічні банди та специфічні релігійно-політичні практики? Бо ніхто не займався інтеграцією, гетто виникали самі собою, а щоб спільнота більш-менш інтегрувалася у суспільство треба було витратити 30-50-70 років, коли вона згенерує капітал і політичне представництво

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Що в Європі, що в США зараз найбільш показовими носіями логіки "я приїхав, але ніхто більше не має, бо вони дикуни" є вихідці з колишнього СРСР або з інших країн "східного блоку". Остання масова хвиля міграції, яка осіла в цих регіонах після завершення Холодної війни. Тому весело спостерігати за дописами "дяді Вані з Мюнхена" чи "сестри з Чикаго" з меседжем "як ці мексиканці (араби) задовбали, корінним життя немає".

Те, що відбувається з міграцією в США і в Європі — закономірний процес. Тому що залучення мігрантів економічно необхідне, але при цьому що соціальні ліфти, що інтеграційні підходи не сильно еволюціонували за 200 років. Ще й з мультикультуралізмом вийшло не дуже. Зараз США і Європа випробують популістичні інструменти, які не спрацюють. Ну, а потім вже буде щось адекватне. Бо, знову ж таки, історію не зупинити. Під неї можна тільки адаптуватися.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
мігранти
біженці
Дональд Трамп
республіканці
США
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