OPINION

Сирія готова миритися з Москвою?

Віктор Каспрук
25 жовтня, 2025 субота
16:02
Погляд

Братання з тими, хто ще зовсім недавно тебе убивав, як мінімум, виглядає дуже дивно

Зміст

Одне з найбільш тиражних і впливових іранських видань – газета Donya-e-Eqtesad  (Світ економіки), яку читають і  до якої традиційно прислуховуються провідні політики, інтелектуали та бізнесмени, на своїх шпальтах розмістила статтю "Ми готові переглянути відносини з Москвою", в якій розглядається перший візит до Москви президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та його зустріч з російським диктатором Путіним.

І якщо спочатку здавалося, що Ахмед аш-Шараа мав би добиватися повернення до Сирії колишнього президента Башара Асада для суду над ним, він почав робити спроби домовитися з воєнним злочинцем Путіним про речі, які ще декілька місяців тому можна було вважати неймовірними. Вважаючи, що тепер кат Алеппо Путін, перестав нести будь-яку відповідальність за страшні бомбування сирійських міст і нині стає ледве не "найкращим другом" сирійського народу.

Як пише газета Donya-e-Eqtesad: "У позолочених залах Кремля, де до вчорашнього дня формулювалися стратегії збереження правління Башара Асада, Владімір Путін приймав людину, яка провалила ці стратегії: президента Сирії Ахмеда аш-Шараа. Аш-Шараа, раніше відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані, заявив своєму російському колезі, що він дотримуватиметься всіх попередніх домовленостей між своєю країною та Москвою, що є гарантією безпеки двох головних військових баз Москви в Сирії".

Отакої, виявляється, що Путін стає ледве не найкращим другом сирійського народу. Тепер сирійська влада готова гарантувати Кремлю безпеку військових баз Московії в Сирії в обмін на дружбу з терористичною Російською Федерацією. Оригінальний в Дамаска виходить політичний обмін.

Donya-e-Eqtesad зазначає: президент Сирії заявив Путіну, "Ми намагаємося відновити та переосмислити характер цих відносин по-новому, щоб зберегти незалежність, суверенітет, а також єдність і територіальну цілісність Сирії та стабільність безпеки". Сирійський лідер запевнив, що Дамаск дотримуватиметься всіх минулих домовленостей з Москвою. "Є двосторонні відносини та спільні інтереси, які пов’язують нас з Росією, і ми поважаємо всі домовленості, укладені з нею".

Читайте також: Заберіть російського диктатора в Китай

Важко пояснити, з чим можуть пов’язуватися метаморфози зміни ставлення до Росії нового сирійського керівництва, особливо враховуючи той факт, що відбулися вони через 10 місяців після вигнання Башара Асада з Сирії. Хоча можна зробити припущення, що лідер Сирії приїхав за грошима за функціонування російських військових баз на сирійській території. І це вирішив обгорнути у таку барвисту форму "дружби", для того, щоб отримати на своє прохання від Москви позитивну відповідь.

На думку автора статті в Donya-e-Eqtesad: "Хоча деякі джерела, такі як Reuters та агентство France-Presse, повідомляли, що  він порушить запит на екстрадицію Асада під час зустрічі з Путіним, він не згадав про це делікатне дипломатичне питання у своєму короткому телевізійному виступі. Припускають, що це питання, ймовірно, було порушено під час його приватних зустрічей з Путіним. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив перед зустріччю, що Росія надала Асаду притулок, оскільки його життя було в небезпеці. Однак аналітики вважають, що Аш-Шараа  знає, що Москва не погодиться на запит з міркувань престижу, і що це радше протокольний крок, щоб догодити його внутрішнім союзникам".

Для Заходу подібний неочікуваний крок Ахмеда аш-Шараа може стати першим дзвіночком того, що попри все Кремль намагається якимось чином повернути свій вплив на Близькому Сході, і в цьому випадку Сирія може стати тим місточком, через який Росія намагатиметься знову закріпитися в близькосхідному регіоні.

Donya-e-Eqtesad продовжує: "Путін високо оцінив "великий успіх" "особливих відносин" між двома країнами протягом десятиліть, заявивши, що Москва завжди дбала про інтереси сирійського народу. Лідер Кремля додав, що його уряд прагне розширити ці відносини. Путін також високо оцінив нещодавні парламентські вибори в Сирії – перші вибори після Асада – і сказав, що цей процес зміцнить відносини між усіма політичними силами. "Я вважаю, що це великий успіх для вас, тому що це призведе до консолідації суспільства, і, незважаючи на складні часи, які зараз переживає Сирія, це все ж таки зміцнить відносини та співпрацю між усіма політичними силами в Сирії".

Важко зрозуміти путінську логіку. Цікаво, як тепер російські пропагандисти будуть пояснювати населенню Російської Федерації, чому президента Сирії, який отримав владу внаслідок збройного повстання і повалення режиму союзника Росії Башара Асада, тепер в Москві почали вважати легітимним. Так що, Башар Асад тепер вже не потрібен Путіну в якості "легітимного президента", котрий отримав політичний притулок в Москві? Адже й року не пройшло, як Росія звірські бомбувала Сирію, а тепер що – вони друзі? Можливо тому, Міжурядова комісія Росія-Сирія, котра існує з 1993 року, відновила свою роботу.

Читайте також: Тільки Китай має важелі впливу, щоб підштовхнути Путіна до припинення війни в Україні

Donya-e-Eqtesad підкреслила: "Попри те, що Росія підтримує Асада, нові правителі Дамаска зайняли прагматичний підхід до відносин з Москвою, як і до відносин з іншими країнами. Для Дамаска підтримка відносин з Росією є важливою для відновлення розірваної війною країни та зміцнення міжнародної легітимності уряду. France 24 також написала у звіті про зустріч, що Аш-Шараа, визнаючи історичні зв’язки між двома країнами, сказав, що він прагне перезавантажити ці відносини, вивівши Дамаск з ізоляції на світовій арені. Виступаючи арабською мовою, Аш-Шараа сказав Путіну: "Двосторонні відносини та спільні інтереси пов’язують нас з Росією, і ми поважаємо всі угоди, укладені з нею. Ми працюємо над тим, щоб переосмислити характер відносин з Росією".

І тут важливо наскільки далеко здатне піти це "переосмислення". Адже те що Кремль так швидко "перевзувся" наводить на думку, що там тепер мають далекосяжні плани стосовно нової Сирії. А те що російська терористична армія вбомбила Сирію в кам’яний вік тепер можна видавати, за дружню "інтернаціональну допомогу" сирійському народу.

Для Путіна цей візит став демонстрацією його геополітичної гнучкості. Газета Donya-e-Eqtesad наголосила, що "Путін сказав Аш-Шараа, що Москва готова зробити все можливе для реалізації того, що він назвав "багатьма цікавими та корисними починаннями". Окрім двох основних баз у Сирії – авіабази "Хмеймім" у провінції Латакія та її військово-морського об’єкта в Тартусі на узбережжі Середземного моря – Росія також має військову присутність в аеропорту Камишли (на північному сході, поблизу турецького та іракського кордонів). Сирійське джерело повідомило, що сирійські чиновники шукають гарантій того, що Росія не допомагатиме переозброювати залишки сил Асада. Аш-Шараа також сподівається, що Росія допоможе відновити сирійську армію, повідомило те саме джерело".

Читайте також: Вічні перемовини: з Путіним ні про що домовитися неможливо

Цікаво, чи розуміє Ахмед аш-Шараа, що приїхавши до Москви – він цим самим фактично легітимізував участь Росії у війні Башара Асада з сирійським народом? А також поставив питання, як після цього будуть ставитися до Сирії в Сполучених Штатах і об’єднаній Європі?

Оскільки публічно задекларувавши своє тяжіння до Москви, президент Сирії цим показав, що час геополітичної невизначеності для нього закінчився. Розпочавши різке зближення з Російською Федерацією Ахмед аш-Шараа, від імені сирійського народу, зробив крок, який здатен перекреслити всі попередні зусилля сирійців, які прагнули до зовсім іншого вибору для себе.

А це може похитнути позиції Аш-Шараа в політичному середовищі в самій Сирії. Адже братання з тими, хто ще зовсім недавно тебе убивав, як мінімум, виглядає  дуже дивно. Навіть тоді, коли так дуже хочеться отримати від Москви гроші за оренду нею військових баз.

Здавалося, що після усунення від влади диктатора Башара Асада, в Сирії має шанс встановитися авторитарний режим. Проте візит Ахмеда аш-Шараа вказує на те, що в Дамаску приміряються до зовсім іншого вибору. Різке зближення сирійців з очільником тоталітарної Росії Путіним  демонструє,  що в Сирії також може встановитися тоталітарний режим. З усіма наслідками, які будуть в майбутньому з цього витікати.

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

