Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Сирійсько-лівансько-палестинський трикутник
OPINION

Сирійсько-лівансько-палестинський трикутник

Олександр Красовицький
6 грудня, 2024 п'ятниця
16:01
Погляд блог Олександр Красовицький

Жодна зброя в руках армії несамостійної держави не стріляє влучно. Ні в руках дітей з гітлер'югенду Пол Пота, ні в руках сирійців у війні Судного дня, ні зараз, у Сирії

Зміст

1. Для тих, кого дивують темпи наступу "ісламістів" в Сирії, хочу нагадати історію 1978 року, теж в Азії, але далеко на Схід. Салот Сар, він же Пол Пот, захопив, при підтримці Пекіна, владу в одній з бідніших країн Азії, яка, проте, була стабільною державою Камбоджею при владі принца Сіанука. Що було далі — знищення чверті населення, повністю вбита вся інтелігенція, людина в окулярах вважалася освіченою і підлягала страті, діти з 10 років служили в загонах смерті та знищували батьків... Цей варварський режим ще й мав конфлікти на кордоні з сусіднім В'єтнамом, нікуди було дівати агресію юних комуністів. В якийсь момент Ханой, який перед цим став переможцем у протистоянні з Вашингтоном, зрозумів, що мати поруч з кордоном режим непередбачених вбивць може бути собі дорожче. З'явився "Єдиний Фронт національного визволення Кампучії", бойові підрозділи якого, починаючи з 25 грудня 1978 року почали долати 50-100 км на добу, зносячи підрозділи армії Пол Пота, озброєної до зубів Китаєм. Вже 7 січня з режимом Пол Пота — Єнг Сарі було покінчено  і встановлено відносно кошерний режим Хенг Самріна-Хун Сена, який відновив державні інституції, гарантував сусідам безпеку кордонів і навіть домовився зі Заходом про інвестиції та туризм. До речі, вони й зараз при владі.

2. Що спільного у Хамасу, Хезболли та режиму Асада. В першу чергу, іранська та російська зброя. Перші були передовим загоном Ірану проти Ізраїлю. Класичні терористи, які тримають в заручниках цілий народ, мають мільярди на рахунках, вміло інвестують ці мільярди в громадську думку на Заході, зброю і нові мільярди на "гуманітарну" допомогу,  що йде теж на зброю і будівництво тунелів. Значною мірою самостійні, бо не мають одного хазяїна, а уособлюють частину арабського світу, який прагне знищити Ізраїль та надає гроші. Хезболла була створена Іраном для ісламізації світського і частково християнського Лівану,  головного торгівельного центру близького Сходу у 20 столітті, для отримання долі в пануванні Росії в Сирії. На зміну одного власника ключів від дверей до Азії, СРСР, в регіоні утворилася російсько-іранська комунальна квартира.

Читайте також: Сирійські повстанці вирушають на Дамаск

3. З Башаром Асадом просто. На Близькому Сході, який був спочатку під Османською Імперією, потім в різних форматах під британцями й частково під французами, тільки зараз складається система спадкової передачі влади в тих державах, що є частково світськими. Сирія — не виняток. Коли Брежнєв,  Андропов і керівник ПГУ КГБ (розвідка) Сахаровський встановлювали правила гри, режим в Сирії був ручним і мобільним — то він створював єдину державу/єдину партію з Іраком, то об'єднувався в конфедерацію з Єгиптом, то отримував по хлібальникам від Ізраїлю, маючи мільярдні постачання зброї з СРСР. Але, що головне, режим був таким, що його було "не соромно показати" Заходу. Він у чомусь навіть був демократичнішим, ніж в СРСР та КПРС. 

Головна роль була виконана — в місці, де тисячоліттями був ключ до дверей між Європою та Азією, Асади встановили такий жорсткий фільтр, що, починаючи з 70-х років нафта весь час була в дефіциті в Європі,  й лише СРСР та Росія могли допомогти європейському горю. 

І що далі? А далі прийшов Іран. Росіяни напружилися, розуміючи,  що далі так, як раніше, не буде, але вони зв'язали собі руки в Україні,  а "друг" Ердоган закрив для зброї протоки з лютого 2022 згідно з Конвенцією Монтрьо і почав озброювати якісь мутні угрупування. В тому числі й для того, "щоб було", на випадок посилення сепаратизму в Іракському та Сирійському Курдистані. До речі, ми знаємо, що Туреччина вважає себе першим хлопцем на подвір'ї, для того і збила кілька років тому російський унітаз в небі.

Читайте також: Сакартвело, гаумарджос!

4. Таким чином, жодна зброя в руках армії несамостійної держави не стріляє влучно. Ні в руках дітей з гітлер'югенду Пол Пота, ні в руках сирійців у війні Судного дня, ні зараз. У 2015-2020 під Алеппо все трималося на російських льотчиках та "Вагнері". Перші іноді долітали й зараз, але, нагадаю, після збиття А-50 рік тому, все змінилося в небі над Кримом та Чорним морем. Більша частина "Вагнера" гниє під Бахмутом в українській землі, ще якась частина,  звільнені зеки та інваліди, лякають зараз російське суспільство зсередини. Наявність якоїсь кількості охоронців баз та нафтопроводів, пвошників та фсбшників — це не те, що може допомогти Асаду. А своїх сил немає. 

Є ще Іран. Один з літаків Ірану зі зброєю, що летів у "російський" Хмеймим на допомогу,  зустрінули та завернули F-15 ВПС Ізраїлю. Чи це не участь в конфлікті? 

Пішки, або на бронемашинах через Ірак, пустелю, під вогнем літаків Ізраїлю — навряд чи. Морем в Тартус,  що теж поки що російський — пройдуть тижні. А там не підгорає — догорає.

Читайте також: Сирійсько-грузинський пасьянс

5. І останнє.  Що далі? На штурм, оточення і взяття Хами через ризик повної ізоляції вистачило чотирьох днів. Хомс більший. Але значна частина війська Асада розбіглася ще в Алеппо і Хамі. Хто буде брати полонених в Хомсі, займатися розбірками на вулицях зараз? Та це не потрібно. Якщо не буде "чорного лебедя", або команди від таємного власника бородачів з Ідлібу,  то наступний тиждень це військо зустріне на трасі Хомс — Дамаск, відсікаючи російський захід Сирії від Іранського Сходу. До речі, я не впевнений, що Ізраїль не зможе скористатися розпадом сирійської державності й не забере остаточно Голани.  Башар Асад вже побував в Москві, мабуть,  підбирав собі житло біля Барвихи на Рубльовці або Новій Ризі. 

Цікаво, яке коло країн буде сидіти за круглим столом ще до нового року?

Джерело

Про автора. Олександр Красовицький, український видавець, генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Сирія
Володимир Путін
Башар Асад
Туреччина
Близький Схід
Іран
Хамас
Хезболла
Читайте також:
Євгенія Кравчук
Автор Дар'я Куркіна
3 грудня, 2024 вiвторок
"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів
БМП Lynx
Автор Роман Яворський
5 грудня, 2024 четвер
Розроблено в Німеччині, виготовлено в Україні: що відомо про універсальні БМП Lynx – таких у росіян немає
Габріелюс Ландсбергіс
Автор Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
"Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги Україні "мізерними"
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 грудня
16:05
електроенергія
Об'єднання у три зони: ЗМІ дізналися про намір влади змінити графіки вимкнень світла в Україні
16:00
Китай
Китай закликає до "поновлення прямих переговорів" України і Москви
15:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Воюй або працюй": Шмигаль назвав критерій бронювання за рівнем зарплати справедливим
15:41
Ольга Стефанішина
Стефанішина: переговори про вступ до ЄС уже тривають
15:35
указ президента
Двом бригадам ТрО та одній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєні почесні найменування
15:35
Герман Сметанін
В Україні призначать нового очільника Державного космічного агентства, - Сметанін
15:20
Силам оборони передали партію дронів-ракет "Пекло": характеристики
15:19
Аналітика
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Чим небезпечний блекаут для Запорізької АЕС та за яких умов окупанти можуть використати її як брудну бомбу
15:09
Ексклюзив
путін
Військовий експерт Лакійчук припустив, коли Путін може оголосити загальну мобілізацію
14:59
Загиблому на війні ексмеру Умані Олександру Цебрію присвоїли звання Героя України
14:58
прапор України
The Hill: Підтримка України має як моральне, так і геостратегічне підґрунтя
14:47
Наталка Діденко
Де вихідними чекати на дощ і мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:41
СНІД
В Україні створили інтерактивну гру-квіз про ВІЛ/СНІД, гепатити та інші небезпечні хвороби
14:04
OPINION
Як інстаграмниці керують НАТО і Радбезом ООН від імені України
14:02
МЗС
МЗС закликало українців не їхати до Сирії, а в разі перебування там - виїжджати
13:57
Зірка "Оппенгеймера" Емма Дюмон оголосила про свою небінарність і змінила імʼя на чоловіче
13:37
Герман Сметанін
"Із 2,5 млн - 417 нештатних спрацювань": очільник Мінстратегпрому Сметанін сказав, що не так із виробленими для ЗСУ мінами
12:58
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Усі постачання Україні, заплановані до 2027 року будуть виконані, - політичний оглядач Шкіль про кризу у Франції
12:36
Південнокитайське море
США, Філіппіни та Японія провели спільні навчання у Південнокитайському морі
12:17
Ален Берсе
Генсек Ради Європи Берсе заявив про намір призначити спецпредставника у справах українських дітей
12:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи варто було Україні відмовлятися від ядерної зброї та як відреагував Захід на приїзд Лаврова до Мальти. Акценти світових ЗМІ 6 грудня
12:15
Frankenburg Technologies
Естонська оборонна фірма планує випробовувати свої зенітні ракети в Україні з 2025 року
12:09
ЮНЕСКО визнало українську кобзарсько-лірницьку традицію культурною спадщиною людства
12:02
OPINION
Брехня та кров, безсоромна брехня та кров...
11:54
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт візьме перерву в концертній діяльності, - ЗМІ
11:52
Пентагон
Очільник Пентагону Остін схвалив секретну стратегію протидії безпілотникам
11:50
Ексклюзив
НАТО
В безпекових угодах, які Україна уклала з 27 країнами, записана підтримка вступу в НАТО, - директорка "Української призми" Шелест
10:55
на фото Верховна Рада України
Таміла Ташева і Богдан Лукашук прийняли присягу й офіційно стали нардепами
10:47
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ми ніколи не відходимо просто так: Згурець про ситуацію на східному фронті
10:29
На фото втрати окупантів
Армія РФ восени втрачала 53 солдати на кожному квадратному кілометрі захоплених українських територій, – ISW
10:19
Оновлено
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
День Збройних Сил України: що відомо про свято та кого вітати
10:13
Святий Миколай
День Святого Миколая: як виникло свято
10:06
Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч випустила мініальбом різдвяних пісень і записала дует з Юлією Юріною
10:04
OPINION
Розмова Карлсона з Лавровим: Це ще не переговори. Це лише початок підготовки до них
09:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Уночі щонайменше 10 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
09:45
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Ми бачимо, куди ворог планує наступати й де накопичує сили, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:38
Оновлено
У Криму перекривали рух мостом, у Керчі пролунали вибухи
09:35
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Через китайські хакерські атаки американцям радять використовувати програми з шифрування повідомлень
09:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
09:18
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками в ніч на 6 грудня, ППО спрацювала в Києві й області
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV