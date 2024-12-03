Так званий президент Сирії Башар Асад сподівається, що Росія допоможе його військам розбити опозицію. Проте чи спроможна зараз Росія втрутитися у конфлікт в Сирії й цього разу аби допомогти Асаду? Слід розуміти, що вторгнення Путіна в Україну поглинає збройні та людські ресурси Російської Федерації, а Іран, який також підтримує сирійського диктатора, є доволі ослабленим нападами Ізраїлю на Хезболлу в Лівані та ударами по військовій інфраструктурі всередині Ірану. Неспокою Кремлю завдають і події в Грузії.

Ситуацію добряче підігрів напад ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, що спричинило глибокі потрясіння на Близькому Сході. Тепер це вилилось у глибоку кризу регіонального масштабу. Наразі незалежно від переконань і незалежно один від одного по військових позиціях Башара Асада б'ють і Ізраїль, і Туреччина, допомагаючи цим опозиції повалити режим сирійського диктатора. Читайте також: Перспектива Асада нагадала Путіну долю Каддафі

Раптова ескалація в Сирії сталася після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про плани створити безпечну зону вздовж кордону з Сирією та відтіснити курдські війська, з якими Туреччина там воює роками. Таким чином президент Туреччини фактично в односторонньому порядку зірвав російсько-турецькі домовленості про зону "тиші" в Ідлібі, де розташовані основні військові бази Росії.

Тут варто згадати, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп вивів частину американських військ з північної Сирії, поставивши під загрозу союзників США та створивши вакуум, який Туреччина негайно заповнила.