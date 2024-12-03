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OPINION

Сирійські повстанці вирушають на Дамаск

Ростислав Демчук
3 грудня, 2024 вiвторок
14:01
Погляд

Підкорення опозиційними бойовиками столиці Сирії має поставити крапку у революції "Арабська весна" і остаточно повалити режим прокремлівського диктатора Башара Асада

Зміст

Так званий президент Сирії Башар Асад сподівається, що Росія допоможе його військам розбити опозицію. 

Проте чи спроможна зараз Росія  втрутитися у конфлікт в Сирії й цього разу аби допомогти Асаду? 

Слід розуміти, що вторгнення Путіна в Україну поглинає збройні та людські ресурси Російської Федерації, а Іран, який також підтримує сирійського диктатора, є доволі ослабленим нападами Ізраїлю на Хезболлу в Лівані та ударами по військовій інфраструктурі всередині Ірану. Неспокою Кремлю завдають і події в Грузії.  

Ситуацію добряче підігрів напад ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, що спричинило глибокі потрясіння на Близькому Сході. Тепер це вилилось у глибоку кризу регіонального масштабу. Наразі незалежно від переконань і незалежно один від одного по військових позиціях Башара Асада б'ють і Ізраїль, і Туреччина, допомагаючи цим опозиції повалити режим сирійського диктатора.

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Раптова ескалація в Сирії сталася після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про плани створити безпечну зону вздовж кордону з Сирією та відтіснити курдські війська, з якими Туреччина там воює роками. Таким чином президент Туреччини фактично в односторонньому порядку зірвав російсько-турецькі домовленості про зону "тиші" в Ідлібі, де розташовані основні військові бази Росії. 

Тут варто згадати, що під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп вивів частину американських військ з північної Сирії, поставивши під загрозу союзників США та створивши вакуум, який Туреччина негайно заповнила.

Усі розуміють, що повалення режиму Асада повинне відбутись до того, як Дональд Трамп вдруге увійде у свої права й у зв'язку з цим між Ізраїлем і Держдепом США та Білим домом, між Держдепом і Анкарою ведуться телефонні переговори про прискорення процесів у Сирії. З Асадом і його клікою повинно бути покінчено раз і назавжди.

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Сирія
Володимир Путін
Ізраїль
Башар Асад
Близький Схід
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
Дональд Трамп
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
Хезболла
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