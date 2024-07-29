Хто не в курсі – я коротко нагадаю суть зашквару.

Пару тижнів тому всі ми потерпали від тривалих блекаутів і підозрювали, що явно щось трапилося, – але нам, смердам, знати про це не положено.

Експерт Харченко повідомив, що на Південноукраїнській АЕС сталася аварія, згоріли трансформатори. Аварія не критична, і насправді за 24 години все відновили. Але міністр синхронно з підлеглим Енергоатомом заперечували факт аварії, називаючи з трибуни Верховної Ради викриття Харченка "російським ІПСО".

Потім народний депутат Железняк опублікував відповідь Укренерго, де українською чорним по білому було написано: так, була аварія, так, вийшли з ладу трансформатори, так, відключили енергоблок.

Але чиновники продовжували заперечувати вже підтверджений факт і продовжували називати правду "російським ІПСО". Ще й звернулися до РНБО та СБУ "вжити заходів щодо тих, хто поширює чутки…"

Ну а потім міжнародна організація МАГАТЕ офіційно підтвердила факт аварії — тому що це їхня робота.

Думаєте, міністр визнав брехню, пояснив причини, покаявся? У жодному разі. Думаєте, йому загрожує відставка чи хоча б покарання за свідомо неправдиве інформування СБУ? Та щас.

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За майже аналогічним сценарієм розвивалася історія зі зламом "Дії" у 2022-му.

Хак відбувся в січні 2022-го. Міністр "Дії" та його підлеглі посіпаки заперечували цей факт, попри докази зі зливу у даркнеті частини бази вкрадених даних.

Експерт Корсун повідомив про ці докази, його називали "агентом Кремля" та внесли в "Миротворець" - правда, за критику іншого державного застосунку (на сьогодні вже видалили).

Але в липні 2023 року нардеп від правлячої партії Федієнко (який також є палким прихильником цифроміністра Федорова) пише офіційний запит міністру оборони Резнікову, де українською чорним по білому пише: "У ніч з 13 на 14 січня 2022 року була зламана "Дія"…"

Експерт Корсун знов вказує на цей факт, як на черговий доказ зламу "Дії". І знов отримує порцію звинувачень у "розповсюдженні російської ІПСО".

І ось у липні 2024 року факт зламу "Дії" підтверджується судом штату Мериленд, генпрокуратурою та ФБР США, ця справа висвітлюється виданнями Wall Street Journal, USA Today, а також "Голосом Америки", а підозрюваного росіянина оголошено в розшук та названо винагороду у $10 млн за його затримання.

Що робить цифроміністр та його підлеглі? Звісно, заперечують очевидні факти. Смішно намагаються відбрехатися, начебто "злив даних 13,5 мільйона громадян не може бути правдою, тому що на той час в "Дії" було лише 1,5 мільйона". Хоча у новинах за той період особисто сам Федоров вихвалявся: "У "Дії" вже понад 13 мільйонів користувачів". Маніпуляція настільки недалека, що спростовується за кілька секунд ґуґління.

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Думаєте, зізналися, пояснили, покаялися? Комусь загрожує відставка?

Отже, примітивне заперечення фактів, які не вигідні владі, – це не разові випадки, це їхня стратегія, так вони розуміють "кінець епохи брехні". Не знаю, чи їх цьому навчають, чи це інстинктивна реакція одноклітинного організму на подразнення.

Але ключова проблема браку довіри полягає в тому, що коли тебе ловлять на маленькій брехні, – автоматично виникає переконання, що у великих питаннях ти так само брешеш.

А проходження наступної зими – дуже велике питання для українців, особливо для тих, хто замкнений у межах України й не має можливості виїхати "перезимувати" десь на Балі чи Таїланд.

Отак і виходить, що системна брехня чиновників перетворюється на питання виживання нації. А брехнею завжди намагаються прикрити корупцію, саботаж, некомпетентність, розкрадання. Явища, розвиток яких в Україні якраз повністю збігається з цілями Кремля.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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