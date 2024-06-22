Скандал з Тищенком: у чому насправді проблема?
Проблема не в тому, що Тищенко і його гобліни бикують на людину на вулиці
Проблемо не в тому, що Безугла поводить себе як психічно неадекватна людина в парламенті й спамить інфопростір своїм глупством.
Проблема не в тому, що Стефанчук поводить себе як рагульский хамський боров і тим гробить крихти репутації ВР.
Проблема не в тому, що Гетьманцев як той соціалістичний голуб, гадить на голови громадянам абсурдними ідеями...
Проблема навіть не в тому, що вищезгадані роблять все спокійно...
Ні. Проблема в тому, що населення країни досі відповідає соціологам, що довіряє Зеленському і його оточенню. Менше, але довіряє. Мав би бути нуль, а там десятки відсотків довіри — це діагноз.
Проблема в тому, що люди, які ставили галочку і своїм вибором приводили у владу Тищенка, Безуглу, Гетьманцева, Стефанчука, Зеленського з усім кварталом... не відчувають сорому чи бодай відповідальності за свій вибір. Вони не розуміють, в чому їх провина.
Читайте також: Карфаген політичної інфантильності має бути зруйнований
Проблема в тому, що "активісти" різних масштабів поховали очі й прикрилися фІговим (чи фігОвим?) листочком "не на часі, бо ж війна". То вони були борзі таскать відра лайна і понтів на владу 14-19 років, а зараз активістська борзість здулася.
Проблема в тому, що знайдуться бізнеси, які стануть в чергу на поклін, щоб вписатися в "білі".
Проблема в тому, що журналісти в масі проявили — вони обслуга. Винятки є, але...
Проблема в тому, що на очах в суспільства "єдність" підмінили на "покірність" і суспільство погодилося.
Читайте також: Дивно чути про якусь політику чи стратегію за абсолютної відсутності таких
Проблема в тому, коли кажеш "так це ж ваш вибір, ви цього прагнули", люди огризаються "ашовашпорошенколуччєбил?"
А найбільша проблема, що коли прийде час (колись же це буде) знову ставити галочку вибору, овердофіга людей знову приведе у владу нинішнє шопопало. Навіть Безуглу (правда, Оболонь, рука ж не здригнеться?). А інші прості люди повірять у чергову вивіску нових "нових людей".
Тлумачення для тих, хто читає не головою: зальоти влади це не причина, а наслідок. Причина — суспільство, котре не бажає робити роботу над помилками.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе