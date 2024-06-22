Проблемо не в тому, що Безугла поводить себе як психічно неадекватна людина в парламенті й спамить інфопростір своїм глупством.

Проблема не в тому, що Стефанчук поводить себе як рагульский хамський боров і тим гробить крихти репутації ВР.

Проблема не в тому, що Гетьманцев як той соціалістичний голуб, гадить на голови громадянам абсурдними ідеями...

Проблема навіть не в тому, що вищезгадані роблять все спокійно...

Ні. Проблема в тому, що населення країни досі відповідає соціологам, що довіряє Зеленському і його оточенню. Менше, але довіряє. Мав би бути нуль, а там десятки відсотків довіри — це діагноз.

Проблема в тому, що люди, які ставили галочку і своїм вибором приводили у владу Тищенка, Безуглу, Гетьманцева, Стефанчука, Зеленського з усім кварталом... не відчувають сорому чи бодай відповідальності за свій вибір. Вони не розуміють, в чому їх провина.

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Проблема в тому, що "активісти" різних масштабів поховали очі й прикрилися фІговим (чи фігОвим?) листочком "не на часі, бо ж війна". То вони були борзі таскать відра лайна і понтів на владу 14-19 років, а зараз активістська борзість здулася.

Проблема в тому, що знайдуться бізнеси, які стануть в чергу на поклін, щоб вписатися в "білі".

Проблема в тому, що журналісти в масі проявили — вони обслуга. Винятки є, але...

Проблема в тому, що на очах в суспільства "єдність" підмінили на "покірність" і суспільство погодилося.

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Проблема в тому, коли кажеш "так це ж ваш вибір, ви цього прагнули", люди огризаються "ашовашпорошенколуччєбил?"

А найбільша проблема, що коли прийде час (колись же це буде) знову ставити галочку вибору, овердофіга людей знову приведе у владу нинішнє шопопало. Навіть Безуглу (правда, Оболонь, рука ж не здригнеться?). А інші прості люди повірять у чергову вивіску нових "нових людей".

Тлумачення для тих, хто читає не головою: зальоти влади це не причина, а наслідок. Причина — суспільство, котре не бажає робити роботу над помилками.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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