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OPINION

Слід зруйнувати бажану для Росії ілюзію неможливості нашої перемоги

Марк Савчук
27 січня, 2024 субота
16:00
Погляд Марк Савчук

Найбільша сила Кремля — це переконати нас, що ми програємо 

  • Союзники не хочуть підтримувати Україну.
  • У РФ нескінченний ресурс (гроші, ВПК, люди).
  • Україна нічого не може (нема реформ, нема виробництва зброї). (тут ми звісно допомагаємо, що сказати...)
  • Сусіди блокують кордони.

І далі. + масовані обстріли. Якщо все підсумувати — то можна і повірити.

Це і є якнайбільша сила Кремля — зробити ілюзію, що перемогу неможливо здобути.

Коли мені було 14 років, я грав у великий теніс. Так от, на змаганнях часто перемагав той гравець, який щиро вірив що в нього все вийде (хоча обидва грали +/- однаково). Тобто, психологічний стан гравця мав вирішальну вагу у питанні, хто переможе.

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Так само і тут. У березні 2022 року всі західні медіа говорили (я сам це бачив) "це тільки питання часу, коли війська РФ візьмуть Київ". На той момент ще не було ніякої західної допомоги. Серж Марко писав про арту яка зносила все на своєму шляху, бо у Росії була нескінченна  кількість боєприпасів.

Німеччина замість зброї дала нам 5000 касок. Захід казав, що тільки наступного року запровадить санкції на російську нафту. Якби РФ сама не підірвала Північний потік — то Росія ще довго продавала б газ європейським країнам (а я нагадаю, що на газ зараз взагалі немає ніяких санкцій). Про відсутність виробництва дронів та боєприпасів ви самі добре знаєте.

Але Кремлю не вдалося всіх нас переконати, що ми програємо. З Києва якось вони пішли... А чому? "А потому, что получили п***ди, вот и все", - як казав Маршал.

Так, звісно, у нас наразі багато проблем. І тут ще спробуй розібратись, хто більше косячить: ми чи наші союзники.

Але знову ж таки, пропоную подивитись, що ж все-таки дійсно було за останні декілька місяців:

  • США відтермінували нам військову допомогу (вона буде, припускаю що навіть в цьому місяці проголосують).
  • ЄС не дійшов до згоди про фіндопомогу Україні (але в ЄС вже сказали що допомога буде, навіть якщо Угорщина стане у позу)
  • ВВП все це бачить, та починає пушити на фронті. (закидає Авдіївку всім чим є).
  • Потім, реагуючи на те, що у 2023 році не буде ні військової, ні фіндопомоги, йде масована інформаційна атака за участі найвпливовіших у світі ЗМІ. Одна за одною публікуються статті на кшталт "Україна не переможе, треба домовлятися з Путіним".
  • Українська влада дуже невдало комунікує закон про мобілізацію (який, звісно, потрібен — це всім ясно).
  • Новий рік — два масованих ракетних удари по всій країні.

Ви тепер розумієте? Все, що робить РФ та Путін — дуже поетапні кроки, ціль яких змусити повірити і нас, і західних партнерів, що Україна ну ніяк перемогти не зможе.

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Але завдяки ЗС Авдіївка все ще під нашим контролем (а РФ зазнали захмарних втрат). Українські ППО збили майже всі ракети.

Що я хочу всім цим сказати: ми з вами програємо, тільки якщо самі в це повіримо. Тільки тоді ми з вами посиплемося. І тільки тоді союзники не захочуть допомагати.

Доки нам допомагають (як фінансово, так і військово) - ми не можемо програти.

Але так, це не означає, що потрібно просто "відкотитись та курити бамбук". Україна повинна бити по всіх фронтах:

  1. Реформи. Що? Влада не хоче робити реформи від яких залежить наше життя? Та невже! Ніколи такого не було? Ні, ну реально, я професійно в цьому з 2018 року — ніколи такого не було. Що потрібно буде робити? Те саме, що ми робили завжди, — говорити про це, тиснути на депутатів, підписувати петиції. Все що ми робили весь цей час.
  2. Союзники не хочуть вводити санкції проти РФ? Та досить! Та ну, ніколи такого не було. Північний потік 2? Ні, не чув, що ви. Ми на те й нація, що ми можемо робити та організовувати себе, навіть якщо влада чогось не робить.
  3. Наразі Україна (без жодних міфів) - світовий лідер у виробництві та застосуванні дронів. Чому? Тому що цим зараз займається приватний сектор, а не держава. Отже, це потрібно буде захищати, щоб наші прекрасні правоохоронні органи не закрили виробництво, яке в нас є.

А тепер давайте про РФ. Про цю "страну, в якої все нескінченне".

Наразі у Росії демографічна криза. Дуже великий пласт населення виходить на пенсію, і невелика кількість людей "входить у систему праці". Навіть РФ прогнозує дефіцит кадрів на 2024 - 2,5 млн людей. І тут питання — а від чого зростатиме ВВП у Росії? Якщо в них ставка Центрального Банку 16% (більше ніж у нас, на хвилиночку), та дефіцит кадрів у мільйони людей.

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Відповідь проста — нізвідки. РФ при-ре-че-на.

Наше з вами завдання протриматися на 1 день більше, ніж Росія. Зрозуміло?

Так, мене, як і вас, дуже бісить оце "вибʼємо РФ з Криму у 2024-му" від наших лідерів. Ця брехня дуже демотивує.

Але наше завдання геть в іншому. Наше завдання — завдавати максимальних втрат ворогу, та по максимуму берегти життя українців (хто так ще каже? Залужний? Та невже, от дива! Він має рацію). Бо наша країна — це ми з вами. Тому ми й маємо берегти всіх.

Ще раз — система яку побудував Путін — нежиттєздатна. Вона настільки прогнила зсередини, що це вже бомба зі зворотним відліком.

Ми просто з вами не знаємо, який там час.

Але Росія — приречена. Майбутнє світу — без нафти та газу. Росія вже зменшує витрати на свою медицину. ЗСУ вбиває ворога (і так — нам всім потрібно буде вступати до ЗСУ, це питання справедливості. Бо якщо не підемо — то всі помремо. Іншого варіанту просто немає).

Я не знаю коли РФ спалахне. Я тільки знаю, що це неминуче.

А нам з вами потрібно гуртуватися та битися всюди:

  • з владою — за реформи;
  • з партнерами — щоб допомагали нам воювати;
  • з РФ — відправляючи всіх до крейсера "Москва".

І колись, цей день настане. Обов'язково настане.

Пам'ятайте — зверху на нас дивляться всі наші предки. Ми можемо зробити те, що їм не вдалося.

У нас наразі є унікальний шанс вбити цю змію (бо раніше ми билися самотужки, а зараз — нам весь світ допомагає). І попри всі чвари — ми повинні закінчити цю справу до кінця. На зло самій Росії.

Джерело

Про автора. Марк Савчук, журналіст, експерт з антикорупції

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Війна з Росією
зброя для України
Перемога України
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