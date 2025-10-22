Справа Кудрицького. Влада не відчуває кризи, переслідуючи фахівців
Зранку під вибухи ракет і дронів, які нищать енергетику, думаю про обшуки та кримінальну справу проти колишнього голови Укренерго Володимира Кудрицького
Кудрицький — серйозний фахівець зі широкими звʼязками в енергетичній сфері, який зараз долучений до масштабного міжнародного енергетичного проєкту. І я не розумію, чому його досвід і звʼязки не використати.
Кудрицький сам пише про абсурдність переслідування за "вирубку лісу", у мережі жартують, малюючи його з сокирою. Але навіть якщо ДБР у нас незалежне і справедливе (а суспільство знає, яке у нас ДБР) - це не привід розкидатися фахівцями.
І таких прикладів безліч.
Читайте також: ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького – ЗМІ
Радянська влада після жовтневого заколоту залучала до роботи у радянських установах "спєців", кваліфікованих працівників, які дістали освіту до 1917 року, але були потрібні їхній державі.
Сталін випустив з вʼязниць купу фахівців під час другої світової, щоб вони працювали на оборону. Таких зокрема як Корольов і Ландау. І це були не лише науковці, а й менеджери, військові.
А США, в Лос-Аламосі та інших наукових центрах платили шалені гроші для залучення фахівців у винайдення нової зброї. Памʼятаєте Оппенгеймера ?
У нас же і далі влада кризи не відчуває на жодному з напрямків, переслідуючи фахівців як от Володимира Кудрицького в енергетиці, ігноруючи їхній досвід, як от генерала Забродського у війську.
... Шкода.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
