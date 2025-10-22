Кудрицький — серйозний фахівець зі широкими звʼязками в енергетичній сфері, який зараз долучений до масштабного міжнародного енергетичного проєкту. І я не розумію, чому його досвід і звʼязки не використати.

Кудрицький сам пише про абсурдність переслідування за "вирубку лісу", у мережі жартують, малюючи його з сокирою. Але навіть якщо ДБР у нас незалежне і справедливе (а суспільство знає, яке у нас ДБР) - це не привід розкидатися фахівцями.

І таких прикладів безліч.

Радянська влада після жовтневого заколоту залучала до роботи у радянських установах "спєців", кваліфікованих працівників, які дістали освіту до 1917 року, але були потрібні їхній державі.

Сталін випустив з вʼязниць купу фахівців під час другої світової, щоб вони працювали на оборону. Таких зокрема як Корольов і Ландау. І це були не лише науковці, а й менеджери, військові.

А США, в Лос-Аламосі та інших наукових центрах платили шалені гроші для залучення фахівців у винайдення нової зброї. Памʼятаєте Оппенгеймера ?

У нас же і далі влада кризи не відчуває на жодному з напрямків, переслідуючи фахівців як от Володимира Кудрицького в енергетиці, ігноруючи їхній досвід, як от генерала Забродського у війську.

... Шкода.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

