Колишній президент Франції Ніколя Саркозі опинився в епіцентрі одного з найгучніших корупційних скандалів Європи. Його звинуватили в тому, що на президентську кампанію 2007 року він отримав нелегальні гроші від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Десять із лишком років — від перших вибухових заяв і журналістських розслідувань до офіційного слідства, суду та історичного вироку. Це — не просто французька хроніка ганьби, це — тест на міцність демократії та дзеркало для України. Далі — як схему викрили, хто збирав докази, як судив суд і що встановив. І головне: які уроки ми, українці, зобов’язані з цього винести — якщо справді хочемо, щоб "верхівка" перестала бути кастою недоторканних.

Передісторія: від червоного килима до авіаударів

Париж. Грудень 2007-го. Каддафі в бедуїнському наметі в центрі столиці, червоні килими, обійми, мільярдні контракти — авіабудування, гелікоптери, навіть ядерна співпраця. Саркозі позує як "реабілітатор" ізольованого диктатора. Минає кілька років — і Франція вже в авангарді натовської операції проти того самого Каддафі. Диктатуру зносять, лідер Лівії гине. На публічній сцені — принциповість. За лаштунками — тривожні тіні: саме в період "тепла" 2007-го, як з’ясується пізніше, могли народитися домовленості, які потім вибухнули кримінальним провадженням.

Викриття: перші постріли й ланцюг доказів

Березень 2011-го. Син диктатора Сейф аль-Іслам у прямому ефірі: Лівія профінансувала кампанію Саркозі — десятки мільйонів євро. Далі — хвиля. Колишній прем’єр Лівії підтверджує. Mediapart публікує документи. Посередник Зіад Такіеддін заявляє: привозив валізи готівки до штабу кандидата. У слідчих з’являються щоденники лівійського міністра Ганема з записами про платежі. Вилазить аудіо з самим Каддафі: просили грошей ще до президентства, на посаді міністра внутрішніх справ. Мозаїка складається: політичні послуги в обмін на чорну касу. Читайте також: Перший експрезидент Франції у в’язниці: як Ніколя Саркозі зруйнував свою спадщину через гроші диктатора Кадаффі

Слідство: довга відстань і холодна робота інституцій

Франція запускає офіційне слідство у 2013-му. Антикорупційні підрозділи поліції, слідчі судді, міжнародна правова допомога. Ключові епізоди: Клод Геан — права рука Саркозі — раптові півмільйона євро, "прикриті" продажем картин за сміховинною ціною. Окрема лінія — бізнесмен Александр Джурі: завищений у рази продаж вілли лівійському фонду, різниця — як імовірний хабар. Січень 2018-го — Саркозі допитують і затримують, згодом висувають підозру. Паралельно — арешти, обшуки, екстрадиції, десятки допитів у кількох країнах. Політичний шум і крик про "полювання на відьом" не зупиняє машини права: інституції працюють у довгу, не під виборчий цикл.

Перед судом — драматичний поворот: Такіеддін відкликає свідчення. Підозри у тиску та підкупі. Прокуратура відкриває окреме провадження щодо втручання в правосуддя. За два дні до вироку головний "кур’єр" помирає. Проте структурна картина змови залишається — і її достатньо, щоб винести рішення.

Суд і вирок: де не доведено — виправдано, де доведено — покарано

Січень 2025-го — старт процесу. На лаві підсудних — 12 осіб: соратники Саркозі, посередники, чиновники. Прокуратура показує логіку "пакту": гроші з лівійської скарбниці на кампанію — політична "реабілітація" диктатора на заміну. Суд зважує — і 25 вересня 2025 року визнає Саркозі винним у злочинній змові з метою отримання нелегального фінансування. За іншими статтями — виправдання через нестачу прямих доказів. Саме ця процесуальна стриманість робить вирок бездоганно легітимним: правосуддя не грає у "символічні розстріли", воно карає лише те, що доведено. Покарання — безпрецедентне: 5 років, з яких 1 рік — реальне ув’язнення. Для Франції це рубікон: експрезидент реально сідає. Разом із ним — вироки соратникам і посередникам; дехто виправданий там, де доказів бракує. Принцип простий: ніяких тотальних помсти чи амністії — тільки стандарт доказування.

Посмак для Франції: удар по лицемірству, ін’єкція довіри до інституцій

Це боляче для національної гордості — але корисно для демократії. Французи побачили не "політичну розправу", а суд, що рахує докази. Медіа виконали роль четвертої влади — від стартового детонатора до фіналу. Так, авторитет старих партій обвалюється — але вирок повертає довіру до механізмів контролю. Держава, яка спроможна ув’язнити колишнього президента за корупційну змову, — це держава, де закон важить більше, ніж прізвища. Читайте також: Експрезидента Франції Саркозі засудили до 5 років тюрми у справі про фінансування його виборчої кампанії урядом Каддафі

Уроки для України: без ілюзій і без алібі

Незалежність у "довгій дистанції". Справи такого калібру не робляться "до кінця кварталу". Потрібні інституції, що переживають уряди, рейтинги й "телеграм-істерики": НАБУ – САП – ВАКС із гарантованою недоторканністю від політичного дзижчання. Журналістика як пусковий гачок. У Франції перший удар завдали медіа. В Україні — так само. Різниця має бути в наступному кроці: факти журналістів автоматично стають предметом процесуальних дій, а не предметом дискредитаційних ток-шоу. Свідки й викривачі — під бронезахистом. Там, де ключових свідків ламають або купують, справи гниють. Потрібні реальні програми захисту, кримінальна відповідальність за втручання в правосуддя — і швидкі процесуальні реакції на спроби "відкликати" покази. Міжнародна кооперація — як бойовий стандарт. Офшори, підставні угоди, "вілли з переплатою" — це транскордонний спорт. Має працювати MLAT, Європол, Інтерпол, фінрозвідка, арешти активів — системно, а не "листи ввічливості". Процесуальна стриманість = сила вироку. Там, де не довели — виправдайте. Там, де довели — карайте так, щоб це стало нормою, а не сенсацією. Вироки мають витримувати апеляції і ЄСПЛ, інакше це піар, а не правосуддя. Кінець "касти недоторканних". Реальне ув’язнення експрезидента у Франції — сигнал будь-якій номенклатурі: посада — не броня. Для України це не мрія — це стандарт, який треба впровадити. Знебарвлення політики в суді. Прозорі засідання, повний публічний трек документів, зрозуміла комунікація — щоб "політичне переслідування" не працювало як універсальна відмазка.

Висновок

"Лівійські мільйони" — це не французька екзотика. Це інструкція. Вона написана не пафосом, а холодною рутиною доказів, роками слідства і сміливістю тих, хто не злякався. Франція довела: принцип невідворотності покарання працює навіть проти власних коронованих кумирів. І так, це боляче, соромно і довго. Але саме так повертається сенс слову "республіка".