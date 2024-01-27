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OPINION

США не можуть собі дозволити ізолюватися від світу

Сергій Таран
27 січня, 2024 субота
10:08
Погляд Сергій Таран

Серед республіканців це розуміють небагато, а серед кандидатів у президенти від республіканців — лише Нікі Гейлі

Трамп перемагає на американських виборах у США незалежно від того, яке прізвище буде у нового президента. Бо проблема навіть не в тому, що на користь Трампа зливаються інші рейтингові республіканці, а тому, що серед республіканців перемагає трампізм – популістична ідеологія, що Америці нібито буде краще, якщо вона самоізолюється від світу і зосередиться винятково на своїх внутрішніх проблемах.

Популістична ця ідеологія тому, що насправді США не можуть собі дозволити ізолюватися від світу, — надто вони з ним пов’язані безпеково та економічно.

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Серед республіканців це розуміють небагато, а серед кандидатів у президенти від республіканців — лише Нікі Гейлі, яка дотримується вивіреної відповідальної американської зовнішньої політики.

Але популізм таки захопив політичні подіуми Вашингтона… Треба сказати, що популізмом хворіють усі розвинені демократії, в тому числі й такі розвинені як США. Світові треба приготуватися до того, що світового гегемона поглине хвороба популізму. Те, що вона колись пройде, – не маю сумніву. Питання лише в тому, якою ціною це обійдеться для США і для світу.

Нічого хорошого для України в цьому немає. Хоча є і підстави вважати, що у випадку обрання популізм Трампа швидко закінчиться.

Адже Трамп вже був президентом, і його дуже швидко обтесали інші американські інституції – парламент та спецслужби, які вичистили сумнівних людей з його оточення та змусили дотримуватися звичної американської зовнішньої політики. Україна, до речі, тоді отримала перші Джавеліни, чим, між іншим, зараз пишаються, як це не дивно, нинішні трампісти.

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Але Україні треба бути готовою до можливого нового примхливого американського президента, якому треба буде доводити, що підтримуючи Україну, Вашингтон підтримувати власну безпеку. Але водночас потрібно бути готовим до складної гри. Адже з погляду ймовірного американського президента ніяких чітких планів перемоги, ні нинішня американська адміністрація, ні Україна наразі не мають, тому у випадку обрання Трампа перспектива якогось формату заморожування війни виглядає дуже ймовірною. Питання лише – на яких умовах.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога Україні
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