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OPINION

Чому американців не лякає війна з Росією?

Ярослав Пригара
22 січня, 2024 понедiлок
10:01
Погляд Ярослав Пригара

Головна загроза, яку бачать американці, — це Китай. Тому вони хочуть готуватись до війни з Китаєм, а не спалювати кошти у війні в Україні

За останній рік я провів багато часу в США і в основному це було спілкування з прихильниками республіканців. Мені здається в Україні не правильне сприйняття ставлення республіканців до війни в Україні й взагалі до того, як жителі США сприймають цю війну. Якщо коротко — я не зустрічав республіканців, які б не підтримували нас у цій війні. Водночас я не бачив республіканця, який готовий воювати в Європі. Мої ж висновки такі:

1. Американці не вважають, що Росія є загрозою для США.

Мені здається теза про те, що якщо впаде Україна, то Росія піде далі, не має жодної підтримки. Американці не вірять в цей сценарій.

2. Головна загроза, яку бачать американці, — це Китай. Тому вони хочуть готуватись до війни з Китаєм, а не спалювати кошти у війні в Україні.

3. Республіканці не проти підтримки України, вони за підтримку американців. Тому вони вважають, що неготовність демократів піти на поступки щодо контролю кордону з Мексикою — це рішення демократів, які вибирають, що краще не підтримати Україну, аніж обмежити міграцію і втратити свій електорат.

4. Демократи не готові піти на поступки республіканцям щодо кордону, тому що їх електорат — це серед іншого іммігранти з півдня, тому вони вважають, що це рішення більше вдарить по їх шансах на виборах, аніж поразка в Україні (яка взагалі не в новинах останні пів року).

Офф-топ, кілька років тому я був на кордоні з Гватемалою, так от від Гватемали й далі в напрямку США — це сотні кілометрів мігрантів, які пішки йдуть до США. Республіканці просто не хочуть більше некваліфікованих мігрантів, які голосують за демократів.

5. Республіканці дорікають Байдену не за те, що він підтримує Україну, вони вважають, що він діє не ефективно. Що він спалює гроші без видимого результату. Тому, вони хочуть війну закінчити. Або надавши достатньо ресурсів, щоб перемогти, або почавши переговори.

6. Американці не вважають справедливим, коли вони витрачають свої кошти на війну, тоді як багато європейських держав, для яких Росія має нести першочергову загрозу — цього не роблять. Вони не розуміють, чому Росія загрожує їм більше, аніж тій же Угорщині.

7. Американці вважають, що ми мали багато часу, і ще поки що маємо, щоб побудувати базові інститути всередині країни, провести кардинальні реформи. Поки що вони цього не бачать і говорять: якщо вам це не потрібно, чому це має бути потрібно американцям? Як на мене — це головна теза та головна претензія.

Розумію, що низка тверджень звучать не комфортно. Водночас впевнений, що в нас ще є час перегрупуватись і змінити як комунікацію з суспільством в США, так (і це головне), розпочати зміни в Україні.

Джерело

Про автора. Ярослав Пригара, генеральний директор і співзасновник NOFFICE

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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