Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Страх еліт — це базове завдання внутрішньої політики Путіна
OPINION

Страх еліт — це базове завдання внутрішньої політики Путіна

Вадим Денисенко
9 листопада, 2024 субота
10:03
Погляд

У Росії затримали на хабарі заступника командувача тилу Росгвардії Мірзу Мірзоєва (відкат досягнув 30% від замовлення, до речі)

Зміст

Чому це може бути важливо для нас?

1. Це серйозний дзвіночок для керівника Росгвардії Золотова, який свого часу був керівником охорони Путіна, а потім очолив Росгвардію. Рішення про арешт такого рівня не могло бути не погодженим з Путіним. Як і у випадку з арештами в Міноборони, добро на ці дії дав особисто Путін.

2. Поки ми не розуміємо, чи буде цей арешт одиничним (Мірзоєв може дати покази на всю верхівку Росгвардії й далі просто всіх триматимуть в страху), чи ФСБ піде за схемою МО і буде затримано десяток генералів. Але, хай там як, керівники Росгвардії точно зараз перелякані.

3. Нагадаю, що кадировська армія формально входить до Росгвардії, а Золотов вважається другом Кадирова. Цей арешт, особливо, якщо згадати попередню посаду Мірзоєва (заступник з тилу Південного округу Росгвардії) має всі шанси дати ФСБ інформацію про афери в Чечні. 

Читайте також: У Кадирова загострюється параноя

Це не означає, що далі ця інформація піде, але принцип ФСБ, сформований ще Андроповим зводиться до того, що страх очікування важливіший за сам арешт (принагідно просто рекомендую всім, хто цікавиться цією тематикою, прочитати книгу російського дослідника спецслужб Нікіти Петрова про Юрія Андропова).

4. Причини всіх арештів серед силовиків такі:

  • спроба навести певний економічний порядок і зменшити рівень корупції;
  • народ хоче бачити боротьбу з корупцією і ФСБ її ефективно імітує;
  • Путін створює модель, при якій  замазується в бруд генералітет. Головне завдання цього процесу — унеможливити створення "груп впливу", які б могли, хоч і дуже теоретично, подумати колись про переворот.

5. Всі ці арешти 100% не торкнуться особисто Золотова чи Кадирова. Але вони потрібні лише для того, щоб і ці два персонажі, і, власне, еліти почали боятися. Після виборів Путін змінив правила гри, обнуливши всі попередні домовленості з елітами. Тепер він вчергове демонструє, що недоторканних немає. Власне, страх еліт — це базове завдання внутрішньої політики Путіна сьогодні.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Кримінал
Росія
Володимир Путін
ФСБ
Рамзан Кадиров
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
путін
Автор Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
Держдеп США припустив, на яких умовах Путін погодиться на перемовини
Вікторія Сюмар
Автор Вікторія Сюмар
8 листопада, 2024 п'ятниця
Путін на Валдаї канючить розмову з Трампом
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.3
    Продаж 45.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
9 листопада
10:46
Ексклюзив
Дональд Трамп
Багато людей з Банкової розуміють, що перемога Трампа для них кінець, - політолог Рейтерович
10:40
газ, ГТС
У Латвії викупили всі акції Газпрому з компанії Latvijas gāze
10:37
Валерій Залужний
Залужний: Основна стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" України
10:03
Ексклюзив
Боєць ЗСУ в російському райцентрі Коренево (Курщина)
"Тричі нас оточують, а потім виходить так, що в оточенні самі ж росіяни": військовослужбовець Сазонов спростував пропаганду РФ бойові дії на Курщині
09:53
Жозеп Боррель прибув із візитом до України
09:47
Оновлено
Атака дронів на Одесу 9 листопада
Росія атакувала Україну "шахедами" та КАБами: в Одесі є загибла та поранені, у Харкові приліт посеред траси
09:41
Південна та Північна Корея
У Південній Кореї заявили, що КНДР другий день поспіль глушить GPS у зоні Корейського півострова
09:00
Огляд
Залізний генерал, гробниця для інтелектуалів і життя після Інтернету – 5 книг про людяність
08:59
Донецька область, стела
Минулої доби окупанти вбили мирного жителя Донеччини, ще 5 людей отримали поранення
08:55
Карім Хан
Суд у Гаазі розслідуватиме можливі сексуальні домагання прокурора Хана, - Reuters
08:43
війна діти
Понад 33 тисячі дітей на Донеччині мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій
08:20
ппо
Українська ППО за ніч знищила 32 російських безпілотники
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 171 боєзіткнення, - Генштаб
08:13
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття 50 безпілотників над 7 регіонами: ймовірно, під атакою опинився хімкомбінат у Тульській області
08:00
OPINION
Поменше пафосу: що мало бути замість плану перемоги
07:56
стрілянина
У найбільшому аеропорту Бразилії сталася стрілянина: є загиблий та поранені
07:44
Експрезидент Болівії Ево Моралес
Суд у Болівії заборонив експрезиденту Моралесу балотуватися на ще один термін
07:19
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували ще понад 1600 окупантів
06:38
Президент Чехії Петр Павел
Трамп спробує домовитися з Путіним про закінчення війни на умовах, не вигідних для України і ЄС, - президент Чехії Павел
06:20
Партизани у Севастополі виявили російську ППО
Партизани у Севастополі виявили російську ППО та пообіцяли "сюрпризи" для окупантів
05:38
Ілюстративне фото
DeepState зафіксував просування росіян біля 7 населених пунктів
02:49
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ знищив пускові установки "Хезболли" у Лівані, з яких атакували Ізраїль
02:09
Дональд Трамп
Після перемоги Трампа на виборах американці масово гуглили можливість переїзду за кордон
00:58
Ненсі Пелосі
Пелосі назвала помилку Байдена, яка знизила шанси демократів на перемогу над Трампом
2024, п'ятниця
8 листопада
23:33
Суджа, РФ, Курська область
"Рухаються колонами з десантом": у DeepState розкрили деталі контрнаступу РФ на Курщині
23:28
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
"Побачили тільки тінь": Ф'юрі дав пораду Вайлдеру щодо майбутнього в боксі
23:00
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Відносини Києва та Лондона погіршилися після зміни британського уряду, - The Guardian
22:41
Дональд Трамп
Після перемоги Трампа темношкірі американці почали отримувати расистські повідомлення: справу розслідує ФБР
22:35
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Ліга націй
Зірка футболу Мбаппе відмовився грати за збірну Франції
22:16
Віктор Орбан
Орбан заявив, що лише Україна має вирішувати, чи продовжувати боротися у війні з РФ
22:07
Ексклюзив
Дональд Трамп Джозеф Байден
"Статус, коли у США два президенти, є імпотентним для обох": Безсмертний пояснив, чому Байден до інавгурації Трампа не дасть дозвіл бити по РФ
21:44
штурм капітолію
У США суд призупинив процес у справі Трампа про штурм Капітолія
21:16
Дональд Трамп
США звинуватили Іран у підготовці вбивства Трампа
20:54
Оновлено
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
В Україні з 2025 року підвищать зарплату вчителів
20:53
Ілон Маск
Маск назвав Шольца дурнем після розпаду коаліції в Німеччині: у федеральному уряді відреагували
20:41
Пентагон
Пентагон дозволив підрядникам зі США обслуговувати та ремонтувати американське озброєння в Україні, - Reuters
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Завдати максимальної шкоди": наслідки атаки РФ, активізація на Курщині і наступ біля Часового Яру. Колонка Сергія Згурця
20:23
Російські військові
РФ намагається захопити якомога більше українських територій до настання морозів, - естонська розвідка
20:18
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Ворскла" перемогла "Чорноморець", а "Інгулець" і "Лівий Берег" зіграли внічию. Результати і розклад 13-го туру УПЛ
20:02
Оновлено
Вибух
Росіяни атакували балістикою критичну інфраструктуру в Сумах: є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV