Населення Чечні за даними 2024 року 1,55 млн людей. Більш ніж половина — жінки й близько третина населення — діти до 18 років, плюс пенсіонери.Таким чином, загальна чисельність дорослого чоловічого населення складає приблизно 400-450 тисяч. Чи може Кадиров, який завжди дуже бережно ставився до чеченців на фронтах відправити на смерть кожного пʼятого-шостого чоловіка? Щобільше, не за гроші, а добровольцями? Можливо, але тільки в тому випадку, якщо він вірить, що завтра закінчиться війна. Але чомусь, мені здається, він в це не вірить.

Звичайно, теоретично, він міг набрати якусь частину чоловіків в інших регіонах. Але уявити собі, що він це зробив настільки непомітно, що цього ніхто не бачить, мені доволі складно (84 тисячі — це тримісячна норма набору для армії РФ по всій Росії).

Що ще може спонукати Кадирова організувати таку армаду (російське угрупування на Курщині 50 тисяч)? Тільки страх, що завтра його може знести Кремль. В це я також не вірю. Читайте також: Росіяни готові зруйнувати власну країну, аби зруйнувати Україну

Справді, грою в кровну помсту проти сенатора Сулеймана Керімова (нагадаю, це повʼязано з контролем за найбільшим російським маркетплейсом Wildberries) Кадиров, де-факто, підставив Путіна і відповідь обовʼязково буде. Річ у тому, що Путін особисто обіцяв цю компанію Керімову і Кадиров, влізши в цю історію поставив під сумнів дії Путіна. Проте відповідь ця буде не завтра, а як завжди в путінській моделі поведінки, з відтяжкою. Причому, це не означає звільнення чи щось подібне. Класичний приклад такого типу помсти — конфлікт Сєчін (Роснєфть) - Улюкаєв (ексміністр економрозвитку). Сєчін добився посадки Улюкаєва, але втратив всі свою впливи за межами Роснєфті.

На фоні всього цього почали надходити новини про облави в Чечні й навіть нищення "нелояльних". Правда, Чечня це і так концтабір, тому все те, що ми чуємо і бачимо, вкладається в кілька гіпотез:

Кадиров остерігається помсти Путіна і тому імітує бурхливу діяльність. В логіці війни єдина ознака відданості — передача своїх людей на смерть. А значить, якусь частину чеченців він може відправити на війну. Але точно не 84 тисячі, а набагато-набагато менше.

У Кадирова загострюється паранойя, особливо в контексті того, що він так чи інакше, але запустив процес транзиту владу.