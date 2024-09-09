Система, яку на Росії збудували Путін і його поплічники з "кооперативу оzеро", заточена під експансію і війну до кінця однієї зі сторін.

Тому покладатися на сценарії "замирення посередині" - марно і небезпечно.

Машина війни Кремля зупинитися тільки тоді, коли не зможе рухатись далі — з якихось непереборних для режиму причин.

Тож шлях Перемоги — ці причини створити.

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Бо конкретне їх втілення виглядатиме як славлений "чорний лебідь" - але насправді такі птахи не зʼявляються нізвідки, а є породженням збігу факторів.

А коли вони настануть — то і цілі можна буде ставити набагато амбітніші, ніж лише зупинка. Історія Росії у 1917-му чи СРСР у 1991-му - у поміч. Тоді й про деокупацію буде реально говорити, і про деімперіалізацію…

Чи є якісь хиби у цій логіці?

Чи є реальні альтернативи?

Чому їх весь час шукають, відволікаючи й без того скромні ресурси від підтримки ЗСУ, залучення допомоги партнерів і підвищення тиску на Росію?..

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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