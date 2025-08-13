Зменшити втрати піхоти та вічну нестачу штурмовиків можливо тільки одним шляхом — пріоритетним комплектуванням підрозділів повітряних та наземних дронів, щоб створювати якісну перевагу над кількісно переважаючими дронами ворога.

Сучасний бойовий порядок став дронно-мережевим.

І саме дрони в обороні чи наступі визначають ключовий критерій оцінки ефективності бойових дій — темп людських втрат за одиницю оперативного часу.

