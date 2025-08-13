Сучасний бойовий порядок став дронно-мережевим
Саме дрони в обороні чи наступі визначають ключовий критерій оцінки ефективності бойових дій
Зменшити втрати піхоти та вічну нестачу штурмовиків можливо тільки одним шляхом — пріоритетним комплектуванням підрозділів повітряних та наземних дронів, щоб створювати якісну перевагу над кількісно переважаючими дронами ворога.
Сучасний бойовий порядок став дронно-мережевим.
І саме дрони в обороні чи наступі визначають ключовий критерій оцінки ефективності бойових дій — темп людських втрат за одиницю оперативного часу.
Передній край через масове застосування дронів перетворився у широку смугу до 20 км від "нуля" в глибину. Відображення на оперативних картах фронту СПшек, з яких на ранкову доповідь мають передавати 4-5-0, вже давно не є показником контролю тієї чи іншої ділянки фронту.
Реальну тактичну перевагу створює бойовий порядок позицій операторів дронів та операторів антидронових систем.
Будь-який маневр в обороні або наступі має починатись від планування маневру своїх операторів дронів та антидронів. А створення тактичної переваги означає успішний пошук, придушування та знищення позицій операторів дронів противника.
У бригаді "Хартія", де я маю честь служити, цьому ключовому напрямку приділяється значна увага.
